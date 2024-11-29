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Город

Пруд у 6-й горбольницы начинает наполняться водой

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На пруду в Арбекове рядом с больницей № 6 имени Г. А. Захарьина после капитального ремонта закрыли донную задвижку. Теперь он будет постепенно наполняться водой.

Подрядчиком капремонта гидротехнического сооружения стала строительная группа «Рисан».

«Старая плотина пришла в негодность. Мы ее разобрали, восстановили геометрию, поменяли трубы, все заново забетонировали. Сделали автоматический водосброс переливного типа, новый колодец и саму задвижку. Основная часть работ завершена», - пояснил производитель работ Егор Школьняев.

От надежной работы гидротехнического сооружения зависит безопасность жителей, особенно в весенний период таяния снега.

Кроме того, пензенцы уже соскучились по одному из популярных мест отдыха. Вскоре оно вновь будет принимать гостей.

Пруд у 6-й горбольницы начинает наполняться водой

«У компании «Рисан» большие планы на благоустройство водоема. Пока пруд был осушен, мы успели смонтировать опоры и пункт управления для вейк-парка, который будет самым крупным в Поволжье. Весной будем проводить отладку оборудования и установим фигуры для трюков. Также на набережной появится прогулочная зона. Мы рассчитываем, что откроем новую городскую площадку в августе 2025 года», - пояснил руководитель отдела маркетинга Сергей Воронин.

В случае с благоустройством набережной «Рисан» выступает уже не просто как подрядчик. Компания благоустраивает набережную пруда за собственные деньги. Продуманное благоустройство и наполнение новой городской локации сделает ее популярным местом для прогулок пензенцев. Вход на новую набережную будет свободным и бесплатным.

В непосредственной близости к набережной находится лаундж-квартал Lake Town и квартал возможностей Upgrade Family. У обоих проектов закрытая территория, где предусмотрены более приватные зоны, игровые площадки и места для отдыха.

Узнать больше о приобретении жилья в этих жилых комплексах можно на сайте risan-penza.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

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