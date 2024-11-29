Пруд у 6-й горбольницы начинает наполняться водой

29.11.2024 | 14:12

На пруду в Арбекове рядом с больницей № 6 имени Г. А. Захарьина после капитального ремонта закрыли донную задвижку. Теперь он будет постепенно наполняться водой.

Подрядчиком капремонта гидротехнического сооружения стала строительная группа «Рисан».

«Старая плотина пришла в негодность. Мы ее разобрали, восстановили геометрию, поменяли трубы, все заново забетонировали. Сделали автоматический водосброс переливного типа, новый колодец и саму задвижку. Основная часть работ завершена», - пояснил производитель работ Егор Школьняев.

От надежной работы гидротехнического сооружения зависит безопасность жителей, особенно в весенний период таяния снега.

Кроме того, пензенцы уже соскучились по одному из популярных мест отдыха. Вскоре оно вновь будет принимать гостей.

«У компании «Рисан» большие планы на благоустройство водоема. Пока пруд был осушен, мы успели смонтировать опоры и пункт управления для вейк-парка, который будет самым крупным в Поволжье. Весной будем проводить отладку оборудования и установим фигуры для трюков. Также на набережной появится прогулочная зона. Мы рассчитываем, что откроем новую городскую площадку в августе 2025 года», - пояснил руководитель отдела маркетинга Сергей Воронин.

В случае с благоустройством набережной «Рисан» выступает уже не просто как подрядчик. Компания благоустраивает набережную пруда за собственные деньги. Продуманное благоустройство и наполнение новой городской локации сделает ее популярным местом для прогулок пензенцев. Вход на новую набережную будет свободным и бесплатным.

В непосредственной близости к набережной находится лаундж-квартал Lake Town и квартал возможностей Upgrade Family. У обоих проектов закрытая территория, где предусмотрены более приватные зоны, игровые площадки и места для отдыха.

Узнать больше о приобретении жилья в этих жилых комплексах можно на сайте risan-penza.ru.

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