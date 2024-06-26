Теперь так: «Рисан» создает комфорт для ЖК «Соседи»

26.06.2024 | 16:18

Строительная группа «Рисан» реализует на улице Минской в Ближнем Арбекове проект жилого комплекса «Соседи». Это всего один дом, который станет самодостаточным местом в удобном районе без пробок.

В этой локации нового жилья подобного уровня в качестве альтернативы просто нет. Район сформирован зданиями преимущественно 1960-1980-х годов. Многие провели в таких условиях детство, и оно, безусловно, остается в памяти светлым и радостным, но для взрослой жизни хочется выбрать ликвидную новостройку, которая отвечает всем современным требованиям.

Поэтому здесь «Рисан» создает дом комфорт-класса, качественно отличающийся от окружения: закрытая территория с видеонаблюдением 24/7, магазины на 1-м этаже, красивый холл с колясочными и велосипедными для цивилизованной организации хранения, безбарьерная среда от улицы до квартиры.

Сам дом 3-подъездный, 17-этажный. Такая высота позволяет любоваться не только водоемом под окнами, зеленью на противоположном берегу и каскадом прудов через дорогу, но и панорамой города, ведь окружение составляют в основном девятиэтажки.

Двор находится между домом и озером, на стилобате здания, что делает его ровным, несмотря на выраженный рельеф участка, и, по сути, превращает в личную смотровую площадку для жителей. Он огорожен и предполагает разные варианты досуга: занятия спортом в зоне воркаут, игры для дошкольников и подростков, отдых в беседке в отдалении от суеты. Заехать туда на машине нельзя, чтобы прогулки проходили безопасно и приятно.

Индивидуальные машино-места находятся в паркинге с доступом на лифте и удобным въездом с улицы Минской, а общая парковка - вдоль здания. За ней протянется зеленая зона с ухоженным газоном, деревьями и кустарниками, которую «Рисан» планирует благоустроить в дополнение к территории комплекса. Это создаст дружелюбную обстановку вокруг «Соседей».

Прямо напротив нового дома этой весной при поддержке «Рисана» некоммерческая организация «Квартал Луи» открыла бесплатный подростковый центр «Двор». Там можно провести время со сверстниками под присмотром наставников, поиграть в настольные игры, сделать доклад или освоить новое хобби.

Стоимость квартир в жилом комплексе «Соседи» на Минской от «Рисана» начинается от 3,1 млн рублей, а комбо с кладовой и машино-местом в паркинге - всего от 4,3 млн рублей. Посмотреть планировки и цены можно на сайте risan-penza.ru. Доступно приобретение в ипотеку и в беспроцентную рассрочку. Подробнее менеджер отдела продаж расскажет по телефону 51-51-51.

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