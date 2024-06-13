Бригадир каменщиков «Рисана» - в Галерее почета Пензенской области

13.06.2024 | 13:22

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Имя бригадира каменщиков строительной группы «Рисан» Игоря Воронкова занесено в Галерею почета и славы Пензенской области. Торжественная церемония открытия стендов состоялась около здания регионального правительства в День России и День города, 12 июня.

«Лучшие есть в каждой отрасли и профессии, они заслуживают того, чтобы земляки знали их имена. В новую галерею почета занесены врачи и строители, лесничий, железнодорожник, водитель, представители самых разных профессий. Всех объединяет одно - готовность служить своей стране, своей малой родине, своему делу. Хочу поздравить каждого, чьи заслуги сегодня отмечены. Мы сами создаем настоящее - и от того, как мы сегодня работаем, зависит наше будущее. Вы настоящие герои нашего времени», - сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он лично вручил Игорю Воронкову свидетельство о занесении в галерею почета за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности.

Игорь Воронков работает в строительной группе «Рисан» с 2016 года и за это время внес свой вклад в реализацию многих проектов. Один из самых ответственных - Резиденция Holms на Западной Поляне. В этом премиальном проекте «Рисана» внимание к деталям на первом месте, кирпичная кладка выполнена безупречно руками профессионалов.

Сейчас Игорь Воронков и его бригада трудятся на площадке квартала Lake Town в Дальнем Арбекове.

«Мы с большим вниманием относимся к своей работе. Можно сказать, что у нас в команде собрались не просто профи, а перфекционисты в хорошем смысле этого слова. Игорь - один из них. Горжусь командой: каждый из нас вносит свой вклад в одно большое дело. Наши проекты говорят сами за себя, поэтому работать в «Рисане» престижно», - отметил генеральный директор СГ «Рисан» Сергей Лисовол.

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