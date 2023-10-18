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Город

«Рисан» сдаст пять домов в Тепличном в один этап

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Строительная группа «Рисан» сдаст в один этап пять домов в своем новом жилом комплексе «Кантри» в Тепличном.

Все они относятся к первой очереди строительства. Дома планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2025 года. «Рисан» каждый месяц отчитывается о ходе работ в телеграм-канале «Кантри». На конец сентября готовность разных домов в «Кантри» составляет от 16% до 64%.

Самая высокая степень готовности сейчас у второго дома. Его яркий фасад видно уже с дороги.

Все работы на строительной площадке квартала «Кантри» ведутся строго в соответствии с графиком.

Сдача в один этап всех пяти домов - преимущество для жителей. Строительство следующих очередей принесет им минимум дискомфорта. Они получат полностью завершенное благоустройство своего мини-квартала и уютный двор без машин с жилыми зданиями по периметру. В любом из пяти строений первого этапа можно приобрести квартиру. Все строятся из кирпича, класс энергоэффективности – А и А+.

В домах - современные планировки, есть большие кухни-гостиные, мастер-спальни, теплые лоджии, квартиры-трансформеры, где можно сделать перепланировку и отделить дополнительную полноценную спальню без лишней сложности. Есть жилье с гардеробными, двумя санузлами, а также редкие предложения - квартиры с собственными террасами на первом этаже.

Территория проекта, рассчитанного на 20 домов, будет огороженной. Внутри жители смогут перемещаться беспрепятственно. Особенностью проекта станет собственная площадь Событий, где разместятся досуговый центр, спортплощадка, игровой комплекс и зона барбекю.

В части домов предусмотрены коммерческие помещения на первом этаже - будущие магазины, кафе и аптеки. На периферии участка создадут площадку для выгула собак.

Важно, что на каждую очередь жилого комплекса предусмотрены индивидуальные котельные. Это позволяет оперативно начинать и заканчивать отопительный сезон, чутко реагировать на изменения температуры на улице и экономить на коммунальных платежах.

На квартиры в этом квартале распространяется специальная акция с ипотекой по сниженной ставке. Узнать о ней больше можно по телефону 51-51-51. В офисе продаж рядом с жилым комплексом на Тепличной, 37, представлен детализированный макет.

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