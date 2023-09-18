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Город

Holms от «Рисана» признан лучшим ЖК Пензенской области

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Holms Residence, который строительная группа «Рисан» возводит на Западной Поляне, стал № 1 среди жилых комплексов Пензенской области. Рейтинг новостроек региона за сентябрь представил портал «Единый ресурс застройщиков».

Также, согласно свежим данным, Holms вошел в 50 лучших новостроек России. В рейтинге по стране он занял 46-е место.

Это первый премиальный проект от компании «Рисан», который разместился в уникальной локации - в тихом районе рядом с центром, напротив Олимпийской аллеи. С одной стороны Дом офицеров, с другой - жилой комплекс «Рисана» комфорт-класса. Более интеллигентное соседство в Пензе сложно найти.

Готовность объекта превышает 60%. Три башни объединены общим холлом и зоной прибытия. Их высота 8-14 этажей, окна многих выходят на лес: перед взглядом до самого горизонта расстилается зеленый массив, а с другой стороны можно любоваться на телевышку.

В доме будет широкоформатное остекление. Окна сделают из высококачественного алюминиевого профиля и энергоэффективных стекол с применением премиальной фурнитуры итальянского производства.

Часть окон - с панорамным остеклением от пола и французскими балконами из закаленного стекла. Продумано и отопление рядом с такими окнами: конвекторы интегрируют в пол, они не будут возвышаться над ним, закрывая обзор.

Здесь применяется централизованное кондиционирование и вентиляция воздуха, как в отелях. Используется оборудование марки Electrolux. Кроме того, предусмотрена водоочистка с обратным осмосом и минерализацией, которая позволит обеспечить резидентов питьевой водой из отдельного крана.

Впервые в практике «Рисана» в доме установят лифты мирового производителя SWORD с премиальной дизайнерской отделкой: парящим потолком, шпоном и полированной латунью.

В доме предусмотрен дополнительный сервисный вход - для погрузочных работ и обслуживающего персонала.

В лобби поставят рояль, чтобы проводить вечера с живой музыкой. Там же сделают зону для общения с мягкими креслами и собственный лобби-бар только для резидентов с их любимыми напитками. Отдельные помещения с панорамным остеклением - комната для вечеринок и фитнес-клуб.

Под домом находится подземный паркинг с местами не только для обычных автомобилей, но и для электрокаров - с зарядкой, а также зона боксов для хранения спортивного инвентаря.

Больше о Holms Residence можно узнать на сайте и на персональной консультации в отделе продаж на улице Мира, 44, неподалеку от строительной площадки.

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