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Город

Пензенская компания «Рисан» отпраздновала 20-летие

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В преддверии Дня строителя на самой большой концертной площадке региона собрались те, кто возводит современные и качественные дома, и те, кто их населяет. В честь своего 20-летия компания «Рисан» устроила большое торжество, куда пригласила несколько тысяч жителей своих комплексов, чтобы всем вместе отметить круглую дату.

«Для нас это постоянный вызов - вызов себе, всей команде. Мы все время совершенствуемся, ищем новые вещи, новые материалы, стараемся год от года радовать жителей. Мы любим город Пензу - это наше любимое место на земле. Здесь мы основали компанию, здесь стали сильными и здесь будем продолжать свое творчество», - сообщил генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

В фойе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» выступили местные артисты, состоялись конкурсы с выдачей призов. Особой популярностью у гостей праздника пользовались фотозоны.

Екатерина Гришанина тоже сделала пару снимков на память о юбилейном вечере.

«Я проживаю в ЖК «Квартет на ГПЗ. Очень красивый двор у нас, замечательный, зеленый, очень дружный и веселый. Я желаю компании «Рисан» процветания, успехов и еще больше объектов», - отметила горожанка.

Невероятное по красоте и зрелищности лазерное шоу ознаменовало начало официальной части мероприятия.

Поздравить одного из лидеров строительной отрасли не только в регионе, но и во всей России приехал губернатор Олег Мельниченко.

«Я хочу в этот день поблагодарить компанию, потому что она не только строит дома и занимается бизнесом - она еще и делает наш город красивым. Это замечательные парк «Союз», парк «Времен», которые построила компания «Рисан»», - указал он.

Глава региона передал Сергею Лисоволу приветственный адрес и гербы Сурского края. Благодарственных писем от губернатора удостоились и сотрудники «Рисана», которые выводят компанию на уровень выше.

В честь праздника пензенцам приготовили музыкальный подарок. Перед собравшимися выступил один из самых известных семейных дуэтов на отечественной эстраде - Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Ледовая площадка быстро превратилась в гигантский танцпол. Гости развлекались под хиты столичных артистов и с удовольствием подпевали хедлайнерам юбилейного концерта.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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