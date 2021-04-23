Город

У «Квартала Kontinent» будет прямой выход в современный парк

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Будущие жители «Квартала Kontinent» в Пензе смогут выходить в современное общественное пространство прямо из двора. Парк «Союз», реконструкция которого начнется совсем скоро, непосредственно граничит с этим проектом бизнес-класса.

Строительная группа «Рисан» намерена вдохнуть новую жизнь в территорию рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Спутник». Название и концепция покажут связь прошлого и настоящего, советского и современного, старожилов и новых жителей Западной Поляны.

От двора к Олимпийской аллее можно будет прогуляться по мощеному тротуару или прокатиться по велодорожке. Центром парка станет ротонда с его названием - удобный ориентир, чтобы назначить встречу. Около входной группы появятся уличные стулья и пергола с качелями для взрослых. На скамейках с навесами будет приятно посидеть и в солнечный, и в дождливый день.

Через дорогу от зеленой зоны будет создан крупнейший в Поволжье веревочный парк с трассами разной сложности, площадка для воркаута и игровой городок. Все это разместится на свободных участках с сохранением деревьев.

Если жителям «Квартала Kontinent» захочется отдыха на воздухе в более приватной атмосфере, они всегда смогут вернуться в свой закрытый для посторонних охраняемый двор. Там высадят взрослые парковые и хвойные деревья, низкорослые и высокие кустарники, садовые цветы и травы. Многие из них доставят из зарубежных питомников.

В камерном дворе запланировано пять тематических зон, напоминающих о разных ландшафтах: поле, лес, горы, холмы и море. Там разместятся игровые пространства для детей и подростков, тренажеры под перголой, спортивная площадка, зоны для воркаута и для работы на свежем воздухе. Необычным элементом станет арт-объект «Голоса континентов».

Двор освободят от машин. Места для стоянки находятся на охраняемой территории жилого комплекса, но вынесены за периметр застройки.

Покупателям предлагаются квартиры в четырех из шести башен жилого комплекса бизнес-класса на Западной Поляне. На персональной консультации предоставляются на выбор 18 авторских планировок, а расположение и благоустройство можно оценить на детализированном макете. Запись производится по телефону 51-51-51.

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