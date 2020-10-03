Фестиваль «Пошуршим» объединил жителей «Новых садов»

03.10.2020 | 15:09

В субботу, 3 октября, в ЖК «Новые сады» от строительной группы «Рисан» соседи и новоселы отлично провели время на празднике двора «Пошуршим».

Погода не подвела. Теплым и солнечным днем, в который хочется подышать свежим воздухом, воспользовалось множество жильцов. Праздник стал отличной возможностью для новоселов познакомиться с теми, кто живет в «Новых садах» уже не первый год.

Налаживать связи жильцам ЖК помогли различные конкурсы. Так, участники фестиваля соревновались в том, кто скажет лучший комплимент соседям: требовалось описать их одним словом. Звучали такие эпитеты, как «очаровательные», «трудолюбивые», «интеллектуальные», «задорные». Победило определение «шутливые». Предложившей его горожанке достался сладкий приз.

Жительницы «Новых садов» проявили на празднике свои кулинарные способности. Специально для соседей они испекли яблочные пироги. В конкурсе на самую вкусную шарлотку участвовали не только умелые хозяйки и мамы семейства, но и совсем юные пекари.

На суд гостям фестиваля предоставили восемь шарлоток. Первыми дегустаторами стали дети, вслед за ними к столу с выпечкой потянулись взрослые. Какой пирог был самым вкусным, оказалось сложно определить, и в итоге призы достались всем умелым хозяйкам.

Одной из самых ярких точек на фестивале был стол, куда выставили осенние композиции, сделанные из листьев и даров леса. Здесь гости праздника могли ознакомиться с работами участников конкурса «Осенний букет». Свой талант в этом состязании проявили и взрослые, и дети. Все они получили призы.

Подарки и поощрения достались и участникам фотоконкурса. Жители «Новых садов» должны были снять себя на празднике и выложить кадры в соцсети Instagram.

Интересных и красивых мест и моментов на фестивале было множество. Помимо по-осеннему красочной фотозоны, где активно фотографировались целыми семьями, для гостей праздника организовали всевозможные мастер-классы. Ребята и их родители могли сделать закладку для книги, поделку «Яблоко» или «Лист», украсить себя блестящими временными тату.

С маленькими жителями «Новых садов» поиграли «мимимишки». А те, кто устал от шумных и подвижных игр, слушали сказку на площадке, организованной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова. Не забыли и о поклонниках конструкторов: большие и маленькие «строители» сооружали башни из огромных блоков Lego.

Гостей фестиваля угощали чаем, какао, безалкогольным глинтвейном, сладкой выпечкой и яблоками.

На празднике были соблюдены все меры безопасности в условиях режима повышенной готовности: он проводился на свежем воздухе, организаторы и партнеры были в масках, а жители соблюдали дистанцию.

Сделать праздник двора интересным и веселым строительной группе «Рисан» помогли партнеры: гипермаркет Leroy Merlin, магазин натуральных продуктов Nuts for Life, образовательный центр «Академия Ростум», пензенская областная библиотека для детей и юношества, кофейня 9bar, пекарня «Плюшки-Ватрушки» и «Шокошоп».