Площадь Ленина стала для водителя проезжей частью

04.09.2023 | 15:06

Горожанин снял на видео проезд по площади Ленина в Пензе. Нарушитель воспользовался дорожкой, ведущей от кафе быстрого питания «Вкусно - и точка» к улице Кирова.

По словам автора, кадры были сделаны вечером 31 августа. Они появились в социальной сети «ВКонтакте» 4 сентября.

«Отличная поездка по площади Ленина на автомобиле на аварийке», - прокомментировал изумленный автор за кадром.

Он снял автомобиль Hyundai, который медленно движется мимо отдыхающих на скамейках пензенцев.

Площадь Ленина отремонтировали в 2018 году. Природный камень, которым ее выложили (7 500 квадратных метров), привезли в Пензу с Урала (это южносултаевский гранит). Общая стоимость проекта составила сначала 80 млн рублей, потом дополнительно потребовались еще 7 млн 858 тысяч.

Площадь уже становилась местом нарушения правил. Так, в мае 2019 года по участку рядом с ТЦ «Империя» проехал водитель Volkswagen.

vk.com/avtohampenza