06.05.2019 | 11:26

В Пензе водитель белого Volkswagen Polo считает, что по южносултаевскому граниту, которым выложили площадь Ленина, нужно ездить. Его маневры рядом с ТЦ «Империя» запечатлели очевидцы и выложили в соцсеть.

Инцидент произошел 4 мая в 19:36.

«Император в свою империю приехал», «Очередное быдло решило побыть «царем», «Хам в прямом лице, вот и очутился здесь», - жестко отреагировали пензенцы в комментариях.

Площадь Ленина ремонтировали с июля по декабрь 2018 года. Природный камень, которым ее выложили (7 500 квадратных метров), привезли в Пензу с Урала (южносултаевский гранит). Общая стоимость проекта составила сначала 80 млн рублей, потом дополнительно потребовались еще 7 млн 858 тысяч.

На площади установили большие вазоны, в которые высадили клен Гиннала. На газонах появятся остролистные клены, кустарники и цветы.

19 апреля на площади разместили скамейки. К началу мая их изрисовали вандалы.

Без уважения относятся некоторые пензенцы и к Юбилейной площади. В минувшие выходные туда заехали на автомобиле молодожены - для фотосессии. «ККЗ, гуляют дети. Заехали на машине прям к киноконцерту», - написала возмущенная пензячка, ставшая свидетельницей произошедшего. Она уточнила: водитель проехал по бордюрам, мимо катающихся на самокатах детей.

Видео #d.mursiaev, vk.com/avtohampenza; фото Татьяны Симоновой, vk.com/black_pnz.