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Глас народа | Водитель Volkswagen Polo проехался по граниту площади Ленина

06.05.2019|11:26
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В Пензе водитель белого Volkswagen Polo считает, что по южносултаевскому граниту, которым выложили площадь Ленина, нужно ездить. Его маневры рядом с ТЦ «Империя» запечатлели очевидцы и выложили в соцсеть.

Инцидент произошел 4 мая в 19:36.

«Император в свою империю приехал», «Очередное быдло решило побыть «царем», «Хам в прямом лице, вот и очутился здесь», - жестко отреагировали пензенцы в комментариях.

Площадь Ленина ремонтировали с июля по декабрь 2018 года. Природный камень, которым ее выложили (7 500 квадратных метров), привезли в Пензу с Урала (южносултаевский гранит). Общая стоимость проекта составила сначала 80 млн рублей, потом дополнительно потребовались еще 7 млн 858 тысяч.

На площади установили большие вазоны, в которые высадили клен Гиннала. На газонах появятся остролистные клены, кустарники и цветы.

19 апреля на площади разместили скамейки. К началу мая их изрисовали вандалы.

Без уважения относятся некоторые пензенцы и к Юбилейной площади. В минувшие выходные туда заехали на автомобиле молодожены - для фотосессии. «ККЗ, гуляют дети. Заехали на машине прям к киноконцерту», - написала возмущенная пензячка, ставшая свидетельницей произошедшего. Она уточнила: водитель проехал по бордюрам, мимо катающихся на самокатах детей.

Видео #d.mursiaev, vk.com/avtohampenza; фото Татьяны Симоновой, vk.com/black_pnz.

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Гость|06.05.2019 11:47|

никомужнепомешал

Гость|06.05.2019 11:54|

Отбирать права у уродов моральных

Гость|06.05.2019 11:56|

Чего не понятного, аккурат к "столбушку с кнопкой" человек подъехал, полицию вызывать нужно было срочна!

Гость|06.05.2019 11:56|

Племяшка витьки-трески и чё?

Гость|06.05.2019 12:10|

Свадьба нищих, фоткаться со старым фиником за 400 тысяч рублей - моветон) про поло - такая же ситуация, но видно, что парень четкий, в тонировке, но на поло

Гость|06.05.2019 12:25|

Ну так ГИББД позволяет почему бы не ездить где хочется.

Гость|06.05.2019 12:40|

А почему нигде не установлено ограждений, препятствующих заезду на эти территории! Так и террористы какие-нибудь запросто проедут! Куда смотрит местная власть и полиция?

Гость|06.05.2019 13:09|

Гость писал(a):

нигде не установлено ограждений, препятствующих заезду на эти территории
ограждения их не остановят. нужны противотанковые ежи для этих целей или бетонные блоки.

Имя: Гость
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