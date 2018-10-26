26.10.2018 | 15:01

На реконструкцию площади Ленина дополнительно требуется 7 млн 858 тысяч рублей. Об этом заявила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина на сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 26 октября.

Деньги нужны для выполнения дополнительных работ, необходимость в которых была выявлена, когда демонтировали асфальтовое покрытие на площади Ленина и разбирали часть, примыкающую к скверу, - у подпорной стенки.

«Когда мы демонтировали примыкание к этой подпорной стенке, она просто начала отваливаться. А демонтировали гранит, которым она была облицована, - оказывается, она была частично из кирпича, частично из старого бетона. Никакой несущей способности у нас уже не имеет эта подпорная стенка, специалисты обследовали и решили, что так оставлять нельзя. Да и гранит восстановить невозможно, потому что он разной формы», - пояснил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

По его словам, было принято решение отлить новую подпорную стенку. Также на средства, которые будут выделены, установят предусмотренные дизайн-проектом 12-метровые опоры «исторического типа».

«Подрядчик начнет выполнять работу в этом году. Так как контракт завершается в этом году, то в пределах 10 процентов (общая стоимость проекта составляет порядка 80 млн рублей. - Прим. ред.) будет заключено дополнительное соглашение. Денежные средства будут планироваться в 2019 году к оплате», - добавила Ольга Завьялкина.