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Общество | На реконструкцию площади Ленина требуются дополнительные деньги

26.10.2018|15:01
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На реконструкцию площади Ленина дополнительно требуется 7 млн 858 тысяч рублей. Об этом заявила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина на сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 26 октября.

Деньги нужны для выполнения дополнительных работ, необходимость в которых была выявлена, когда демонтировали асфальтовое покрытие на площади Ленина и разбирали часть, примыкающую к скверу, - у подпорной стенки.

«Когда мы демонтировали примыкание к этой подпорной стенке, она просто начала отваливаться. А демонтировали гранит, которым она была облицована, - оказывается, она была частично из кирпича, частично из старого бетона. Никакой несущей способности у нас уже не имеет эта подпорная стенка, специалисты обследовали и решили, что так оставлять нельзя. Да и гранит восстановить невозможно, потому что он разной формы», - пояснил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

По его словам, было принято решение отлить новую подпорную стенку. Также на средства, которые будут выделены, установят предусмотренные дизайн-проектом 12-метровые опоры «исторического типа».

«Подрядчик начнет выполнять работу в этом году. Так как контракт завершается в этом году, то в пределах 10 процентов (общая стоимость проекта составляет порядка 80 млн рублей. - Прим. ред.) будет заключено дополнительное соглашение. Денежные средства будут планироваться в 2019 году к оплате», - добавила Ольга Завьялкина.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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Гость|26.10.2018 15:17|

А-ха-ха... кто бы сомневался.

Дэньги, дэньги давай!

(С) И.Ильф Е.Петров "12 стульев"

Гость|26.10.2018 15:17|

ХА-ХА-ХА!!!!!

Гость|26.10.2018 15:19|

НА КОЙ ХРЕН ВЫ ВООБЩЕ ТАМ КОВЫРЯЕТЕСЬ??? КОМУ ВЫГОДНО???

Гость|26.10.2018 15:20|

Б-хах-ха-ха-ха!

Гость|26.10.2018 15:20|

А мы надеялись,что деньги от реконструкции останутся и честные "прорабы" от Единой России вернут их бюджет города.

Гость|26.10.2018 15:21|

... А потом ещё речку-Шалашовку прорвёт внезапно, опять расходы непредвиденные.. И это без конца..

Гость|26.10.2018 15:31|

Наверное надо скинуться всей нашей великой буртасской агломерацией.

Имя: Гость
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