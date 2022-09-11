На ул. Калинина водитель счел удобным припарковаться на тротуаре

11.09.2022 | 11:07

В Пензе на улице Калинина водитель автомбиля Kia предпочел припарковаться на тротуаре, проигнорировав пустую стоянку.

Снимками нарушения правил парковки с сетевым изданием «ПензаИнформ» поделился читатель. Фото были сделаны в воскресенье, 11 сентября, в 9:30 напротив дома № 9.

На кадрах видно, что мест на стоянке было достаточно, однако водитель иномарки с госномером Н365РХ/58 решил не пользоваться ими, а занять пешеходную зону.

Ранее аналогичное нарушение запечатлели на камеру на пересечении улиц Ленинградской и Попова.

Водитель Toyota с госномером К004КУ/58 оставил свою машину на выложенном плиткой тротуаре у магазина «Цветкофф». По словам горожан, в этом месте нарушение правил парковки не редкость.