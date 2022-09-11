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Автохамы

На ул. Калинина водитель счел удобным припарковаться на тротуаре

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В Пензе на улице Калинина водитель автомбиля Kia предпочел припарковаться на тротуаре, проигнорировав пустую стоянку.

Снимками нарушения правил парковки с сетевым изданием «ПензаИнформ» поделился читатель. Фото были сделаны в воскресенье, 11 сентября, в 9:30 напротив дома № 9.

На кадрах видно, что мест на стоянке было достаточно, однако водитель иномарки с госномером Н365РХ/58 решил не пользоваться ими, а занять пешеходную зону.

Ранее аналогичное нарушение запечатлели на камеру на пересечении улиц Ленинградской и Попова.

Водитель Toyota с госномером К004КУ/58 оставил свою машину на выложенном плиткой тротуаре у магазина «Цветкофф». По словам горожан, в этом месте нарушение правил парковки не редкость.

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Гость||

БОЛЬШЕ ШТРАФОВ И НАКАЗАНИЙ !!!

Гость||

11.25 - заверещал дурачок.

Гость||

Опять рубрика про водятлов.

Гость||

Номера некрасивые,ведро гнилое,непрестижное-как он посмел?

Гость||

Уже по одному тому, что он ездит с обосранными птичками номерами, говорит о том, что он - дурачек. Девочки не дружите с таким.

Гость||

Ну если клиренс позволяет, почему бы нет? Была бы заниженная, не заехал бы


Имя: Гость
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