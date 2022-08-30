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Автохамы

Тротуарная плитка у магазина на ул. Попова привлекла нарушителя

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В микрорайоне Западная Поляна Пензы нарушителей правил парковки ловят не только на газоне у Олимпийской аллеи. Некоторые автомобилисты оставляют своих «железных коней» на тротуаре у магазина «Цветокофф».

Снимок машины марки Toyota с госномером К004КУ/58 появился в группе «Подслушано Западная Поляна» соцсети «ВКонтакте» утром во вторник, 30 августа. Автор фото не указал дату и время съемки.

Водитель оставил иномарку на тротуаре у магазина на пересечении улиц Попова и Ленинградской, преградив путь пешеходам.

Комментировавшие пост пензенцы отметили, что такое нарушение правил парковки наблюдают регулярно.

«Да, здесь постоянно гениев много. Раз с коляской не смогли пройти», «Ну и что, нормально, тут всегда так ставят», - написали они.

Фото vk.com/zpolana.

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Гость||

а разве что-то ему за это будет?

риторический вопрос

Гость||

Гость писал(a):

а разве что-то ему за это будет?

риторический вопрос

Ему нет, а вот если на жигулях-классике кто встанет, с некрасивым номером, то отдерут по полной.

Гость||

Ништяк

Гость||

Дурачок опять комментирует


Имя: Гость
Комментарий:

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