Бросил машину: в Пензе водитель решил перекрыть дорогу

03.01.2022 | 14:41

Горожанин Александр прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» снимок иномарки, водитель которой заблокировал проезд у Новозападного кладбища.

Фото было сделано 31 декабря в 13:47. Автомобилист оставил свой Mercedes с госномером Р311КХ/58 на дороге, идущей вдоль мест захоронений, и полностью перекрыл путь другим водителям.

«Просто брошенная машина посреди проезда. Хотя припарковать нормально можно было буквально в 15 метрах от этого места. Ну а то, что другие из-за него проехать не могут, плевать», - прокомментировал снимок Александр.

В Пензе подобные ситуации не редкость. Водители зачастую пренебрегают удобством граждан, к примеру, оставляя машины рядом с входом в подъезд. Так, 4 декабря автомобили равнодушных владельцев сфотографировали у дверей в дом № 164 на улице Суворова.