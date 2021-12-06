Перед соседями не стыдно: в центре Пензы заметили нарушителей ПДД

06.12.2021 | 10:43

Житель Пензы стал свидетелем нарушений правил парковки во дворах. В субботу, 4 декабря, мужчина прошелся по улице Суворова и снял на видео два автомобиля, чьи водители пренебрегли удобством других граждан.

Записи он прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». На кадрах - автомобиль «Лада» (госномер О009ММ/58), стоящий у дома № 164 на улице Суворова, и «Пежо» (с803нр/58) у дома № 172.

Оба транспортных средства припаркованы вплотную ко входам в подъезды. По бокам остались лишь узенькие дорожки для пешеходов.

«Вот неужели не стыдно перед соседями так парковаться прямо в подъезде? А у кого коляска, как проходить?» - возмутился мужчина.

Пензенские автомобилисты нередко путают тротуары с парковочными зонами. Так, в конце ноября нарушения были зафиксированы на ул. Тернопольской. Там в объектив камеры попали два автомобиля Kia.