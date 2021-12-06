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Автохамы

Перед соседями не стыдно: в центре Пензы заметили нарушителей ПДД

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Житель Пензы стал свидетелем нарушений правил парковки во дворах. В субботу, 4 декабря, мужчина прошелся по улице Суворова и снял на видео два автомобиля, чьи водители пренебрегли удобством других граждан.

Записи он прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». На кадрах - автомобиль «Лада» (госномер О009ММ/58), стоящий у дома № 164 на улице Суворова, и «Пежо» (с803нр/58) у дома № 172.

Оба транспортных средства припаркованы вплотную ко входам в подъезды. По бокам остались лишь узенькие дорожки для пешеходов.

«Вот неужели не стыдно перед соседями так парковаться прямо в подъезде? А у кого коляска, как проходить?» - возмутился мужчина.

Пензенские автомобилисты нередко путают тротуары с парковочными зонами. Так, в конце ноября нарушения были зафиксированы на ул. Тернопольской. Там в объектив камеры попали два автомобиля Kia.

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Гость||

Серной кислоты на капот и все

Гость||

Так этож идиоты! У таких ГИБДД должна немедленно изымать ВУ, подавать в суд на медкомиссию выдавшей медсправки этим идиотам.

Гость||

Это хозяева жизни,ГИБДД им не указ.

Гость||

Только царапать,нечаянно и чтобы ни кто не видел.....

Гость||

А куда еще мне машину ставить? Все остальные места заняты.

Гость||

Гость писал(a):

Серной кислоты на капот и все
Дурачок опять.

Гость||

Наказывать строго ублюдков.

Гость||

Гость писал(a):

Наказывать строго ублюдков.
Щас докурю и буду наказывать строго.

Гость||

Жаль наши лифты маловаты,а то в квартиру бы заехали

Гость||

Автор забыл про третий подъезд дома 164 по Суворова, там гнилая "пятерка" стоит, как у себя в гараже. Хозяин, - Потапов ставит во дворе аж две машины! Самое поганое, что ВСЕ ЖИТЕЛИ ДОМА ПЛАТЯТ ЗА РЕМОНТ И ЗЕМЛЮ, А ОТДЕЛЬНЫЕ....., - СДЕЛАЛИ ИЗ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЛИЧНЫЕ ГАРАЖИ! А ЕСЛИ ЭТО ВСЕ ЗАГОРИТСЯ? КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ? ИЗ ПОДЪЕЗДА НЕ ВЫЙДЕШЬ, - СГОРЯТ КАК СВЕЧИ.

Гость||

Лохи терпят.

Гость||

Подсказка. Яйцо+мороз= отмываться до весны. Никакой порчи имущества как наклейки у СтопХама)))

Гость||

Мужики в подъезде есть? Собрались человек 6-7 и оттолкали это д..мо подальше от дверей подъезда.

Имя: Гость
Комментарий:

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