Сетевое издание|18+|Пятница|3 сен 2021|16:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |

Автохамы

В Пензе водитель снял опасный обгон у ТЦ «Тепличный»

Печать

Горожанин Михаил прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушения правил дорожного движения на Тепличной улице.

29 августа в 18:45 видеорегистратор пензенца запечатлел нерегулируемый пешеходный переход напротив ТЦ «Тепличный». Владелец машины остановился, чтобы пропустить женщину-пешехода.

Однако водитель Subaru Forester с госномером С685ТУ/58 не имел намерения ждать. Он обогнал владельца регистратора, выехав на полосу встречного движения через двойную сплошную, и едва не сбил пешехода. Женщине пришлось ускориться, чтобы уйти с его пути.

Подобное нарушение зарегистрировали 30 августа на улице Рахманинова. Автомобилист за рулем иномарки обогнал на нерегулируемом пешеходном переходе автора кадров, выехав на встречную полосу. При этом под колесами машины едва не оказались женщина и ребенок, пересекавшие в тот момент проезжую часть.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Любишь СЕKС?!

Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- http://bit.do/vsisky

Гость||

номер есть, лишить на 3 года думаю это справедливо будет

Гость||

Гость писал(a):

Любишь СЕKС?!
не люблю, дальше что?

Гость||

Я люблю.

Гость||

Гость писал(a):

лишить на 3 года
Согласен.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте