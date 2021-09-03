В Пензе водитель снял опасный обгон у ТЦ «Тепличный»

03.09.2021 | 15:51

Горожанин Михаил прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушения правил дорожного движения на Тепличной улице.

29 августа в 18:45 видеорегистратор пензенца запечатлел нерегулируемый пешеходный переход напротив ТЦ «Тепличный». Владелец машины остановился, чтобы пропустить женщину-пешехода.

Однако водитель Subaru Forester с госномером С685ТУ/58 не имел намерения ждать. Он обогнал владельца регистратора, выехав на полосу встречного движения через двойную сплошную, и едва не сбил пешехода. Женщине пришлось ускориться, чтобы уйти с его пути.

Подобное нарушение зарегистрировали 30 августа на улице Рахманинова. Автомобилист за рулем иномарки обогнал на нерегулируемом пешеходном переходе автора кадров, выехав на встречную полосу. При этом под колесами машины едва не оказались женщина и ребенок, пересекавшие в тот момент проезжую часть.