В Пензе нарушитель ПДД едва не сбил женщину с ребенком

31.08.2021 | 08:38

В Пензе женщина и ребенок едва не попали под колеса нарушителя ПДД. Инцидент произошел в понедельник, 30 августа, в Арбекове. Записью видеорегистратора, на которой запечатлено случившееся, поделился один из участников городского водительского чата в Viber.

Автор видео двигался по улице Рахманинова в направлении центра города. Перед нерегулируемым пешеходным переходом он остановился, чтобы пропустить женщину, которая вела за руку мальчика дошкольного возраста.

Они вышли на проезжую часть, и перед ними пролетела белая иномарка, водитель которой обогнал автора видео по встречной полосе, проигнорировав сплошную линию разметки и зебру. После того как они пропали из объектива, дорогу перебежали еще двое мальчишек.

«Это ловушка для пешехода», - констатировал один из интернет-пользователей в ответ на видео.

Многие пензенцы вспомнили трагическую аварию, произошедшую 28 августа на улице Пушкина. Там автомобиль Mazda насмерть сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по зебре. По словам очевидцев, водитель тонированной машины заявил, что его ослепило заходящее солнце.