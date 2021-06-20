На ул. Калинина спешивший водитель пошел на опасный обгон автобуса

20.06.2021 | 10:29

В субботу, 19 июня, горожанин поделился с подписчиками группы penza_novosti социальной сети Instagram видеофактом нарушения правил дорожного движения водителем Chevrolet Cruze на улице Калинина.

Автор кадров двигается на автомобиле в сторону фабрики игрушек. Внезапно из-за автобуса, занимающего встречную полосу движения, выруливает Chevrolet. Торопливый водитель иномарки пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

Автор ролика сумел вовремя затормозить и избежать столкновения.

«Будьте предельно внимательны на дорогах», - посоветовал он участникам группы.

В ответ комментаторы отметили, что неосторожных водителей в Пензе пруд пруди.

Так, 7 июня на улице Урицкого на полосу встречного движения одновременно выехали две машины: грузовая «Газель» и иномарка. Водители не захотели стоять в пробке и решили ее объехать.

Видео instagram.com/penza_novosti.