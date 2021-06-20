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Автохамы

На ул. Калинина спешивший водитель пошел на опасный обгон автобуса

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В субботу, 19 июня, горожанин поделился с подписчиками группы penza_novosti социальной сети Instagram видеофактом нарушения правил дорожного движения водителем Chevrolet Cruze на улице Калинина.

Автор кадров двигается на автомобиле в сторону фабрики игрушек. Внезапно из-за автобуса, занимающего встречную полосу движения, выруливает Chevrolet. Торопливый водитель иномарки пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

Автор ролика сумел вовремя затормозить и избежать столкновения.

«Будьте предельно внимательны на дорогах», - посоветовал он участникам группы.

В ответ комментаторы отметили, что неосторожных водителей в Пензе пруд пруди.

Так, 7 июня на улице Урицкого на полосу встречного движения одновременно выехали две машины: грузовая «Газель» и иномарка. Водители не захотели стоять в пробке и решили ее объехать.

Видео instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

Все там нормуль, чел хорошо габариты жоповозки чует.

Сам режиссёр тоже опережение делает опасное

Гость||

Ну и кому он помешал?

Поыиг что по разметке только два ряда.

Там реально и 6 машин поместится!

Гость||

Сколько людей у нас которым все не нравиться. Стучать не красиво

Гость||

Владельцу регистратора надо было немного ускориться и взять чуть левее.Вот тогда был бы контент достойный Пензаинформа.

Гость||

а автор хотел поспать за рулем??? всегда нужно быть на чеку... а тот ничего не нарушил, а если и нарушил, так же как и автор, обоих тогда привлечь...

Гость||

Ну начал обгон через сплошную и сразу ругаться.

Гость||

Молодым надо уступать

Имя: Гость
Комментарий:

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