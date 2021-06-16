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Автохамы

На ул. Урицкого на встречной полосе одновременно оказались 2 машины

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Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушения правил дорожного движения на улице Урицкого.

Кадры были сделаны его видеорегистратором 7 июня в 13:55.

Пензенец на своем автомобиле двигался в сторону путепровода, во встречном ему направлении, в сторону улицы Максима Горького, образовалась пробка.

Водители грузовой «Газели» с госномером С847ВК/58 и легковушки Hyundai (К530ВУ/134) стоять не захотели. Оба практически одновременно вырулили на полосу встречного движения и едва не столкнулись с владельцем видеорегистратора.

С опасным маневром легковушки пензенский водитель столкнулся и на улице Циолковского. 7 июня он поворачивал с улицы Крупской и у Дома торговли едва не врезался в иномарку, которая секунду назад стояла на противоположной стороне улицы, а затем совершила разворот.

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Гость||

Корреспонденты! Хотя бы заголовки- то читайте!

Гость||

Водитель стоял на дороге и к нему выехали две машины без водителей - выбирай

Гость||

В Пензе всё ещё, наверно, 19-й век - камер видеофиксации нарушений ПДД как не было, так и нет! Если бы они, как во всём цивилизованном мире, были, тогда потенциальные нарушители так бы себя не вели! Да и ГИБДД видимо зря хлеб налогоплательщиков кушает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водители грузовой «Газели» с госномером С847ВК/58 и легковушки Hyundai (К530ВУ/134) стоять не захотели. Оба практически одновременно вырулили на полосу встречного движения и едва не столкнулись с владельцем видеорегистратора.
Реакция Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области будет?

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе всё ещё, наверно, 19-й век - камер видеофиксации нарушений ПДД как не было, так и нет! Если бы они, как во всём цивилизованном мире, были, тогда потенциальные нарушители так бы себя не вели!
Есть ещё мобильные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД: пешие и автомобильные. В Москве такие применяют и у судов нет претензий.

Гость||

Пользуются тем, что разметки нет. А без разметки и встречки нет.

Гость||

Гость писал(a):

А без разметки и встречки нет.
Сам придумал?

Гость||

Да, сам. Посмотрел п.9.1 ПДД, понял, что не прав. Однозначно - нарушение.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водители грузовой «Газели» с госномером С847ВК/58
Газель марки Форд

Гость||

Гость писал(a):

Газель марки Форд
Газель стало именем нарицательным.

Гость||

Местные дурачки объелись конфет чуча и погнали на машинах чудить.

Имя: Гость
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