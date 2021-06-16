На ул. Урицкого на встречной полосе одновременно оказались 2 машины

16.06.2021 | 09:22

Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушения правил дорожного движения на улице Урицкого.

Кадры были сделаны его видеорегистратором 7 июня в 13:55.

Пензенец на своем автомобиле двигался в сторону путепровода, во встречном ему направлении, в сторону улицы Максима Горького, образовалась пробка.

Водители грузовой «Газели» с госномером С847ВК/58 и легковушки Hyundai (К530ВУ/134) стоять не захотели. Оба практически одновременно вырулили на полосу встречного движения и едва не столкнулись с владельцем видеорегистратора.

С опасным маневром легковушки пензенский водитель столкнулся и на улице Циолковского. 7 июня он поворачивал с улицы Крупской и у Дома торговли едва не врезался в иномарку, которая секунду назад стояла на противоположной стороне улицы, а затем совершила разворот.