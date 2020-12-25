В Кузнецке водители используют остановку как парковочное место

25.12.2020 | 11:44

Жители Пензенской области продолжают жаловаться на бескультурье водителей. Очередное сообщение об автохаме появилось в пятницу, 25 декабря, в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

Одного из кузнечан возмутил способ парковки автоледи, занявшей площадь перед остановочным павильоном.

«Это вот как понимать?!!! За рулем была девушка, которой было нас...ть на людей, кто ждал на остановке общественный транспорт! Остановка у детской поликлиники», - высказался автор публикации.

Комментаторы живо откликнулись на пост. Одни поддержали автора и тоже возмутились, другие сочли, что фотограф должен был решить проблему на месте.

«А подойти? А предъявить по факту, в лицо? Я понимаю, вы также на этой остановке и стояли, ну или подошли, пока водитель был на месте, раз успели разглядеть, что девушка. Вы, что, не уважаете сами же себя, раз продолжили стоять там же, на этой ущемленной остановке? Если вас это устроило в ту же минуту, так зачем потом возмущаться, доставать телефон, показывать кому-то эти вот фотки? Вам самим от этого не смешно? От того, что эти фотки появились тут, что изменится? Ябеда», - отчитала автора одна из пользовательниц.

«Там всегда так ставят. А маршрутка из-за этого людей на дороге высаживает», - констатировал другой комментатор.