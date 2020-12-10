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Автохамы

В Ухтинке водитель иномарки прижался к витринам магазина

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В Ухтинке автовладелец заглянул в витрины продовольственного магазина «Магнит». Фото машины, припаркованной необычным способом, поделился пользователь соцсети «ВКонтакте» в четверг, 10 декабря.

Водитель автомобиля Nissan, видимо, привлеченный светом витрин, оставил своего «железного коня» практически впритык к магазину, полностью перекрыв съезд с пандуса, которым оборудовано крыльцо.

Автор поста не указал, когда именно был сделан снимок. Местом парковки стала территория магазина в Ухтинке, расположенного напротив конечной маршрутки № 5.

Жители области часто делятся снимками транспорта, владельцы которого выбирают для парковки запрещенные места. Так, в конце ноября внимание пензенца привлек Nissan, оставленный рядом с лавочкой в сквере поблизости от Спасского кафедрального собора. Комментаторы окрестили водителя «богатым грешником».

Фото Александра Зинкина, vk.com/podslushano_bessonovka.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Какой пункт ПДД нарушил господин на пикапе, автор не смог придумать?

Гость||

Гость писал(a):

Какой пункт ПДД
Ты, болезный, помимо пдд других законов не знашь?

Гость||

Гость писал(a):

Какой пункт ПДД нарушил господин на пикапе, автор не смог придумать?
Ах, ну да, "онженикомунепомешал".

Имя: Гость
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