Богатый грешник: водитель Nissan припарковался у Спасского собора

26.11.2020 | 10:08

В объектив камеры горожанина Алексея попал автомобиль Nissan, оставленный владельцем в пешеходной зоне у Спасского кафедрального собора в Пензе.

Снимок мужчина разместил в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 25 ноября. Когда именно был сделан кадр, пензенец не сообщил. Фото он назвал коротко и просто: «Автохам».

На нем иномарка с госномером Р551УМ/58. Водитель подъехал к центральному входу в храм, оставив машину рядом со скамейкой в пешеходной зоне.

«Это дьяк», «А может, богатый грешник», «Возможно, работник этого здания в рясе», - поделились предположениями об автовладельце пользователи, комментировавшие фото.

Пензенцы вспомнили, что когда-то в пешеходной зоне у храма была парковка. «По старой памяти заехал», - отметил горожанин.

В сентябре 2020-го пензенский автомобилист испытал на прочность новую плитку в сквере Славы. Свою машину марки Mitsubishi он оставил в пешеходной зоне. Личность нарушителя установили, его наказали штрафом в 1 000 рублей.

Фото Алексея Соловьева, vk.com/penza_live.