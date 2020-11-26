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Автохамы

Богатый грешник: водитель Nissan припарковался у Спасского собора

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В объектив камеры горожанина Алексея попал автомобиль Nissan, оставленный владельцем в пешеходной зоне у Спасского кафедрального собора в Пензе.

Снимок мужчина разместил в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 25 ноября. Когда именно был сделан кадр, пензенец не сообщил. Фото он назвал коротко и просто: «Автохам».

На нем иномарка с госномером Р551УМ/58. Водитель подъехал к центральному входу в храм, оставив машину рядом со скамейкой в пешеходной зоне.

«Это дьяк», «А может, богатый грешник», «Возможно, работник этого здания в рясе», - поделились предположениями об автовладельце пользователи, комментировавшие фото.

Пензенцы вспомнили, что когда-то в пешеходной зоне у храма была парковка. «По старой памяти заехал», - отметил горожанин.

В сентябре 2020-го пензенский автомобилист испытал на прочность новую плитку в сквере Славы. Свою машину марки Mitsubishi он оставил в пешеходной зоне. Личность нарушителя установили, его наказали штрафом в 1 000 рублей.

Фото Алексея Соловьева, vk.com/penza_live.

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Гость||

Приехал грехи выкупать.

Гость||

Хде эвакуатор????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

у Спасского кафедрального собора
А это где такой у нас?

Гость||

ОХРЕНЕВШИЙ ПОСРЕДНИК?

Гость||

Офигеть! Оставила машину в кармане для парковки у ПГУ, прилетел штраф на 1500р., а тут на скамейке припарковался - 500 целковых скидка

Гость||

Это был попень,богохульники!

Гость||

Таких даунов полно в Пензе! Быдло!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.11.2020 10:22|

Таких даунов полно в Пензе! Быдло!

Ты даунов то не обижай.

Гость||

Он же паркетник не для того купил, чтобы парковаться в карманы как цивилизованные люди.

Гость||

Побираться на паперть приехал.

Гость||

– Вы совсем тут с ума посходили! – закричал с раздражением Вригль. Кто такой Красавчик, по-твоему? А?.. Красавчик – личность известная! Красавчика все знают. Красавчик – миллионер! Половина полиции подкуплена Красавчиком, а завтра он, если захочет, всех нас со всеми нашими потрохами купит… "

Гость||

Гость писал(a):

Офигеть! Оставила машину в кармане для парковки у ПГУ, прилетел штраф на 1500р., а тут на скамейке припарковался - 500 целковых скидка
Не только Вы в этих карманах пострадали. Это штатная кормушка дэпсиков. Очень многие жалуются.

Гость||

Не согдешишь не покаешься?

Гость||

Это Батюшка на работу приехал !

Гость||

каяться торопился

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Имя: Гость
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