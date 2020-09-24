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Автохамы

Водителя «Приоры», едва не сбившего пешехода в Терновке, наказали

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В четверг, 24 сентября, в ГИБДД прокомментировали нарушение правил дорожного движения водителем «Лады-Приоры» в Терновке.

Соответствующая запись публиковалась 20-го числа. На кадрах видны машины, двигавшиеся по улице Терновского в направлении торгового центра «Терновский куст» и остановившиеся перед нерегулируемым пешеходным переходом.

Водители пропускали неспешно шагавшую по зебре пенсионерку. Автомобилист на «Приоре» решил не ждать, выехал на встречную полосу и миновал перекресток, не сбавляя скорость. Медлительность женщины позволила избежать ДТП.

Госавтоинспекция сообщила, что в отношении 26-летнего водителя «Приоры» составили протокол об административном правонарушении.

«Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев», - пояснили в ГИБДД.

Кроме того, водителя решили привлечь к ответственности за то, что он не уступил дорогу пешеходу.

«Это влечет наложение административного штрафа в размере от 1 500 до 2 500 рублей», - уточнили в Госавтоинспекции.

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Гость||

Теперь он все поймет и в дальнейшем такого не повторится! (Ха-ха-ха). На два года в поселение, и тогда таких дебилов меньше будет!

Гость||

Пацан к успеху шёл, не фартануло ©

Гость||

Лишать прав однозначно.Это хорошо что ГИБДД хоть так работает.

Гость||

Гость писал(a):

Это хорошо что ГИБДД хоть так работает.
Как Курчатов ушёл.

Имя: Гость
Комментарий:

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