В Терновке водитель нарушил правила и едва не сбил пешехода

20.09.2020 | 16:50

В воскресенье, 20 сентября, в объектив видеорегистратора автомобилиста попал торопливый водитель «Лады-Приоры», сумевший нарушить два правила дорожного движения за одну минуту. Кадры были сделаны в микрорайоне Терновка и появились в соцсети «ВКонтакте».

Автомобиль владельца регистратора двигается по улице Терновского в направлении торгового центра «Терновский куст» и останавливается на нерегулируемом пешеходном переходе. Водители пропускают неспешно шагающую по зебре пенсионерку.

В следующую секунду автора кадров обгоняет автомобилист, управляющий «Приорой» с госномером Р754ХМ/58. Для маневра нарушитель выезжает на полосу встречного движения и не сбавляет скорость перед переходом. Медлительность пешехода позволяет избежать ДТП.

Подобные нарушения пензенские водители совершают достаточно часто. Так, 25 августа водитель ВАЗа не пожелал тратить время на то, чтобы пропустить пешехода в районе Новозападного кладбища, и обогнал остановившиеся автомобили по обочине.

Видео vk.com/avtohampenza.