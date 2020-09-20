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Автохамы

В Терновке водитель нарушил правила и едва не сбил пешехода

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В воскресенье, 20 сентября, в объектив видеорегистратора автомобилиста попал торопливый водитель «Лады-Приоры», сумевший нарушить два правила дорожного движения за одну минуту. Кадры были сделаны в микрорайоне Терновка и появились в соцсети «ВКонтакте».

Автомобиль владельца регистратора двигается по улице Терновского в направлении торгового центра «Терновский куст» и останавливается на нерегулируемом пешеходном переходе. Водители пропускают неспешно шагающую по зебре пенсионерку.

В следующую секунду автора кадров обгоняет автомобилист, управляющий «Приорой» с госномером Р754ХМ/58. Для маневра нарушитель выезжает на полосу встречного движения и не сбавляет скорость перед переходом. Медлительность пешехода позволяет избежать ДТП.

Подобные нарушения пензенские водители совершают достаточно часто. Так, 25 августа водитель ВАЗа не пожелал тратить время на то, чтобы пропустить пешехода в районе Новозападного кладбища, и обогнал остановившиеся автомобили по обочине.

Видео vk.com/avtohampenza.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Таких надо не только прав лишать, но и авто.

Гость||

Гость писал(a):

Таких надо не только прав лишать, но и авто
точно

Гость||

А там и так под лишение целый букет,главное что бы ГИБДД не проспало.

Гость||

Страна нуждается в героях.

Гость||

Ну этот ваще ИДИОТ! Скорее всего пьянь да ещё под наркозом!

Гость||

Ни чего ему не будет.

Гость||

За рулем был сосунок.

Гость||

Столько заморочек нужно с гибдд пройти (заявление написать,когда, где, при каких обстоятельствах, потом и в суд потянут, кто записал видео), что сам не захочешь.

Гость||

Молодняк понтуется,приора занижена

Гость||

В любом случае только штраф это видеофиксация лишение прав не предусмотрено

Гость||

Гость писал(a):

В любом случае только штраф это видеофиксация л
Это, ты матчасть не знаешь. Ни разу это не видеофиксация.

Но прав суд лишит влегкую.

А по-хорошему, машину тоже надо утилизировать каким-нибудь законным способом. Они ему никчему.

Гость||

балбесу на приорике - шампанского в анус от ГИБДД! дважды

Гость||

Гость писал(a):

В любом случае только штраф это видеофиксация л

Это, ты матчасть не знаешь. Ни разу это не видеофиксация.

Но прав суд лишит влегкую.

А по-хорошему, машину тоже надо утилизировать каким-нибудь законным способом. Они ему никчему.

и не только машину и кто руль крутил

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с госномером Р754ХМ/58
Так на номере же написано "ХАМЛО"

Гость||

Тупорылый район как и вся раша

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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