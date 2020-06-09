На улице Пацаева иномарку припарковали на обновленной дорожке

09.06.2020 | 15:26

Во вторник, 9 июня, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило сообщение от возмущенной жительницы Западной Поляны.

По ее словам, когда рядом с домом № 5 на улице Пацаева обновили дорогу и тротуар, радости не было предела, но недобросовестный автовладелец омрачил настроение. На свежем асфальте он поставил свою машину, тем самым перекрыв путь к пятиэтажке.

«Плохой человек, поставил прямо на тротуар!» - пожаловалась местная жительница, имея в виду дорожку у здания.

На кадрах видно, как черный Mitsubishi с госномером Р960ОС/58 терпеливо стоит и ждет своего хозяина на углу дома.

«Теперь пешеходы огибают эту машину по грязи! Неужели так можно?» - возмутилась горожанка.

Такое происходит в Пензе нередко. В начале весны на тротуар на улице Московской заехал Range Rover. Тогда пользователи интернета разделились на два лагеря: одни встали на защиту водителя, другие осудили его.