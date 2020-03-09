09.03.2020 | 14:00

В воскресенье, 8 марта, в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появился пост, разделивший подписчиков паблика и других активных пользователей на два лагеря.

«Когда у тебя Range Rover, можно парковаться и на тротуаре. Так ведь?» - написал автор, выложивший снимки иномарки, которую оставили у здания на улице Московской, 78, напротив площади Ленина.

Однако не все комментаторы поддержали недовольного фотографа.

«Что вот за народ такой? Никому не помешал, проезд не загораживал, лишь бы выложить в инет», «В этом месте каждый день можно фотографировать тех, кто слева стоит. Этот еще нормально встал», «Кому помешал, человеку? Или кредитная не проедет, места вполне, не надо завидовать», «Помешал пройти мимо и не позавидовать», «И пешикам не мешает, и проезд не закрыл, и на дороге не встал! Там парковка только с одной стороны дороги и, как правило, мест нет! Некоторые бросают тачки прямо на дороге! Создавая реальные затруднения движению! Один + что он хоть продумал, как и где встать», - отреагировали они.

Что касается ответов на заданный в посте вопрос, то они были такими: «Можно даже в магазин заезжать на таком!», «Конечно можно. Такую купите себе - тоже будете ставить как хотите».

Нашлись и те, кто счел поступок водителя недопустимым: «По такой логике можно и на красный проехать, если пешехода нет, и через двойную сплошную, если машин не видно, и в опьянении тоже норм ездить, никому не мешая, я правильно понимаю фразу «никому не помешал»?!», «Нарушение, как и преступление, должно осуждаться каждое, и каждый нарушитель, как и преступник, заслуживает порицания».

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