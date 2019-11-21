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Автохамы | Водитель Mazda проигнорировал новые знаки на улице Белинского

21.11.2019|10:39
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В четверг, 21 ноября, житель Пензы по имени Влад сообщил о нарушении правил дорожного движения в рубрику «Автохамы».

«На улице Белинского, на участке от Железнодорожного районного суда до улицы Карла Маркса, теперь установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Но водителю автомобиля Mazda (госномер Р301АН/58), который и так парковался практически каждый день в зоне действия прежних знаков 3.27, тем самым препятствуя проезду, и новые знаки не указ. Надеюсь, что публикация в интернете поможет водителю увидеть, что он нарушает ПДД», - написал Влад. Снимки были сделаны им 21 ноября в 8:08.

Об установке знаков на данном участке администрация Пензы предупреждала 1 ноября. Тогда уточнялось, что зона будет закрыта для остановки не по всей протяженности улицы Белинского между Лермонтова и Карла Маркса, а лишь на небольшом участке, примыкающем к двору дома № 2 на Кирова.

Как пояснили в мэрии, эта мера связана с отсутствием реакции автовладельцев на неоднократные призывы убрать с улицы свои транспортные средства, мешающие проезду других машин.

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Гость|21.11.2019 11:06|

Что, козёл, места припарковаться тебе не хватило? Учти, с камер слежения Железнодорожного суда тебя очень хорошо было видно! Жди,гнида, ответку!

Гость|21.11.2019 11:07|

penzainform.ru писал(a):

Надеюсь, что публикация в интернете поможет водителю увидеть, что он нарушает ПДД», - написал Влад
Дорогой владик.он подвозил инвалида и из за удобства высадки там, имел право остановиться под этим знаком.в гибдд он принесёт справку любого знакомого инвалида и далее будет там парковаться.Вам же клоунам писали про лексус вчера,что ваши потуги бессмысленны.но нет,вы опять ,как дрочеры полоумные за фото взялись по утру.

Гость|21.11.2019 11:23|

Там юристы заслуженные паркуются.

Гость|21.11.2019 11:25|

Верно! Паркуются. Дальше что?

Гость|21.11.2019 11:27|

Гость писал(a):

Дорогой владик.он подвозил инвалида и из за удобства высадки там, имел право остановиться под этим знаком.в гибдд он принесёт справку любого знакомого инвалида и далее будет там парковаться
Ты б хоть ПДД открыл бы для начала. Под знаком 3.27 даже инвалидам парковаться нельзя.

Так для общего развития прочитай:

Действие знаков не распространяется

3.28 - 3.30 - на транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид", а также на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и на такси с включенным таксометром

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