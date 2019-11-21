21.11.2019 | 10:39

В четверг, 21 ноября, житель Пензы по имени Влад сообщил о нарушении правил дорожного движения в рубрику «Автохамы».

«На улице Белинского, на участке от Железнодорожного районного суда до улицы Карла Маркса, теперь установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Но водителю автомобиля Mazda (госномер Р301АН/58), который и так парковался практически каждый день в зоне действия прежних знаков 3.27, тем самым препятствуя проезду, и новые знаки не указ. Надеюсь, что публикация в интернете поможет водителю увидеть, что он нарушает ПДД», - написал Влад. Снимки были сделаны им 21 ноября в 8:08.

Об установке знаков на данном участке администрация Пензы предупреждала 1 ноября. Тогда уточнялось, что зона будет закрыта для остановки не по всей протяженности улицы Белинского между Лермонтова и Карла Маркса, а лишь на небольшом участке, примыкающем к двору дома № 2 на Кирова.

Как пояснили в мэрии, эта мера связана с отсутствием реакции автовладельцев на неоднократные призывы убрать с улицы свои транспортные средства, мешающие проезду других машин.