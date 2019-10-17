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Автохамы | Велосипедист-нарушитель врезался в «Логан» на Московской

17.10.2019|08:57
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В среду, 16 октября, в центре Пензы случилось ДТП, виновником которого стал велосипедист. Видеозапись с места инцидента прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» очевидец.

На кадрах запечатлен автомобиль Renault Logan, который следовал по улице Кураева со стороны Кирова. На пересечении с Московской в легковушку на приличной скорости врезался велосипедист, двигавшийся сверху вниз в направлении фонтана.

Молодой человек ехал по пешеходному переходу, что является нарушением ПДД. При пересечении проезжей части в этом месте он должен был спешиться и вести транспортное средство рядом.

В результате столкновения парень упал на проезжую часть, после чего встал и забрал велосипед с дороги. Остался ли он на месте ДТП для разбирательства, неизвестно.

Водитель «Логана» включил сигнал аварийной остановки и припарковал машину. О том, насколько серьезные повреждения она получила, также не сообщается.

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Гость|17.10.2019 09:18|

penzainform.ru писал(a):

должен был спешиться
что?

Гость|17.10.2019 09:18|

Яндекс велосипедист :)))

Гость|17.10.2019 09:26|

penzainform.ru писал(a):

Молодой человек ехал по пешеходному переходу, что является нарушением ПДД. При пересечении проезжей части в этом месте он должен был спешиться и вести транспортное средство рядом.
Таки что ви говорите! Ви ещё скажите что на пешеходных зонах граждане должны велосипед в руках вести.

И вообще может он к собору ехал, а водитель "лоханки" ему помешал в этом богоугодном деле!

Гость|17.10.2019 09:27|

Самоликвидатор... Оставление места ДТП - лишение водительских прав от 1 года.

Гость|17.10.2019 09:27|

Эти велохамы совсем обнаглели, они ПДД вообще не соблюдают! Когда их штрафовать начнут. Привязанные к деревьям и архитектурным группам велосипеды портят вид города, когда этим займутся? Когда наконец сделают платные вело парковки?

Гость|17.10.2019 09:30|

Гость писал(a):

Ви ещё скажите что на пешеходных зонах граждане должны велосипед в руках вести.

И вообще может он к собору ехал,

должны вести в руках,а мчался он от собора,ты хоть новость то прочитай

Гость|17.10.2019 09:31|

Гость писал(a):

Эти велохамы совсем обнаглели, они ПДД вообще не соблюдают! Когда их штрафовать начнут
Есть способ, надо решить что каждый велосипедист иностранный агент и пособник госдепа, и всё решиться само собой.

Гость|17.10.2019 09:32|

Гость писал(a):

должны вести в руках,а мчался он от собора,ты хоть новость то прочитай
Читал, а может он развернуться хотел (типа недомолился), а водитель ему помешал!

Гость|17.10.2019 09:32|

Гость писал(a):

Таки что ви говорите! Ви ещё скажите что на пешеходных зонах граждане должны велосипед в руках вести
Должен, учи ПДД https://.......

Гость|17.10.2019 09:34|

Гость писал(a):

Должен, учи ПДД https://........
Таки как красиво написано, а не подскажете как это донести до тех уродов, что на московской на великах рассекают? А ещё лучше если ви это сами и сделаете (раз такие умнае)!

Гость|17.10.2019 09:34|

Дебильные комментарии малолеток. Развлекаетесь?

Гость|17.10.2019 09:36|

Водителю надо было встать на месте ДТП. Поймать недоумка и вызвать ГИБДД.

Гость|17.10.2019 09:36|

Гость писал(a):

Дебильные комментарии малолеток. Развлекаетесь?
Да и новость, вот вот...

Гость|17.10.2019 09:38|

Да велобыдла развелось много, а все потому, что ГИБДД ими не хочет заниматься, хотя за день можно было бюджет на миллионы пополнить!

Гость|17.10.2019 09:39|

Гость писал(a):

Таки как красиво написано, а не подскажете как это донести до тех уродов, что на московской на великах рассекают? А ещё лучше если ви это сами и сделаете (раз такие умнае)!
Повысить штрафы для них, чтобы ГИБДД заинтересовалось отловом этой живности

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Имя: Гость
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