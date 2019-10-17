17.10.2019 | 08:57

В среду, 16 октября, в центре Пензы случилось ДТП, виновником которого стал велосипедист. Видеозапись с места инцидента прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» очевидец.

На кадрах запечатлен автомобиль Renault Logan, который следовал по улице Кураева со стороны Кирова. На пересечении с Московской в легковушку на приличной скорости врезался велосипедист, двигавшийся сверху вниз в направлении фонтана.

Молодой человек ехал по пешеходному переходу, что является нарушением ПДД. При пересечении проезжей части в этом месте он должен был спешиться и вести транспортное средство рядом.

В результате столкновения парень упал на проезжую часть, после чего встал и забрал велосипед с дороги. Остался ли он на месте ДТП для разбирательства, неизвестно.

Водитель «Логана» включил сигнал аварийной остановки и припарковал машину. О том, насколько серьезные повреждения она получила, также не сообщается.