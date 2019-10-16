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Автохамы | Владелец ВАЗа с владимирскими номерами нарушил закон в Пензе

16.10.2019|11:39
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Во вторник, 15 октября, житель областного центра Михаил прислал в рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ» снимок очередного автомобиля, владелец которого игнорирует запрет парковки на газонах.

Мужчина написал, что снимок был сделан в 18:30 на Ульяновской улице, на участке между домами № 52 и 54. Рядом пешеходная дорожка.

На фото запечатлен автомобиль ВАЗ с госномером Е308РТ/33.

«Владельцы авто уже достали парковкой на газонах. Хорошо, нет дождя. Для кого закон, непонятно», - прокомментировал Михаил.

Возможно, автовладелец, который, судя по номерам, приехал из Владимирской области, не в курсе, что в Пензе с 9 июня действует запрет на такую парковку. Нарушителям грозит штраф от 500 рублей.

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Гость|16.10.2019 11:50|

Вообще-то он и не должен знать законы Пензенской области!!!!!!!

Он как автомобилист должен знать ПДД!!! А в ПДД нет ни слова про парковку на газонах!!!

Гость|16.10.2019 11:59|

Гость писал(a):

Вообще-то он и не должен знать законы Пензенской области!!!!!!!
Это мало кого интересует. Нарушил - плати.

Гость|16.10.2019 12:00|

Гость писал(a):

Вообще-то он и не должен знать законы Пензенской области!!!!!!!
Сел за руль и должен руководствоваться только ПДД? остальные законы сразу отменяются? Чушь не неси. Незнание закона, не освобождает от ответственности.

Гость|16.10.2019 12:02|

penzainform.ru писал(a):

что в Пензе с 9 июня действует запрет на такую парковку
это не закон!

Все что противоречит федеральному закону - сразу мимо.

Ставлю и буду ставить на газонах. Попробуют выписать штраф - найму адвоката и дойду до верховного суда. постановление отменят, а адвоката администрация оплатит. В других "умных" городах давно так делают.

Гость|16.10.2019 12:02|

Гость писал(a):

Он как автомобилист должен знать ПДД!!! А в ПДД нет ни слова про парковку на газонах!!!
Не начинай про ПДД, ладно? Ездить как баран - так тут сразу ПДД побоку, а вот поставить ведро на газон - а подайте сюда пункт ПДД.

Гость|16.10.2019 12:03|

Гость писал(a):

а вот поставить ведро на газон
есть ФЕДЕРАЛЬНАЯ формулировка понятия "газон" ?

А огласи буртаскую формулировку. Или только пукаешь в лужи?

Гость|16.10.2019 12:03|

Гость писал(a):

Ставлю и буду ставить на газонах.
Пока без колес не останешься...

Гость|16.10.2019 12:05|

Гость писал(a):

А огласи буртаскую формулировку. Или только пукаешь в лужи?
Зачем мне это? Я не превращаю город в свинарник, в отличии от тебя :)

Гость|16.10.2019 12:05|

Гость писал(a):

Вообще-то он и не должен знать законы Пензенской области!

Запомни и усвой, мальчик:

"Незнание закона не освобождает от ответственности."

В 9 классе будете это проходить в школе.

Гость|16.10.2019 12:06|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
а вот поставить ведро на газон
есть ФЕДЕРАЛЬНАЯ формулировка понятия "газон" ?

А огласи буртаскую формулировку. Или только пукаешь в лужи?

Ты не нас проси огласить тебе. Ты судью проси, а нас то зачем.

Гость|16.10.2019 12:08|

Гость писал(a):

Ставлю и буду ставить на газонах.
И кстати, расскажи почему ты это делаешь? Ты из деревни? Это протест? Любишь жить в дерьме?

Гость|16.10.2019 12:13|

Гость писал(a):

Ты не нас проси огласить тебе. Ты судью проси, а нас то зачем.
слив засчитан, лошара ты пензенская

Гость|16.10.2019 12:15|

Гость писал(a):

И кстати, расскажи почему ты это делаешь?
легко отвечу.

ГАЗОН - это когда там ВЫСАЖИВАЮТ траву, поливают ее, стригут... Тогда это газон, и таких много в городе. Там я не ставлю. А когда там ВСЕГДА была грязь и мусор, и ВДРУГ это решили признать ГАЗОНОМ, ничего для этого не сделав - это НЕ газон!!!

Хотите заработать денег - сначала вложите денег. Сделайте ГАЗОН, внесите его в реестр газонов, а потом можете и штрафовать. Пока этого нет - буду ставить и пох на вас!

Гость|16.10.2019 12:18|

Гость писал(a):

Запомни и усвой, мальчик:

"Незнание закона не освобождает от ответственности."

усвой лошара, если закон противоречит федеральному законодательству - он недействителен!

Давай я приму закон, что те, кто заходят в мой подъезд обязаны разуваться и идти босиком. И весь подъезд согласится. А такой гость как ты зайдешь в обуви - с тебя 10000 штраф. Хоть ты и не знал.

С газонами точно такая же ситуация!

Гость|16.10.2019 12:28|

Молодец, толково объясняешь! Сам на газоны не ставлю никогда, в грязь ставлю, если вообще больше некуда...

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Имя: Гость
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