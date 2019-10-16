16.10.2019 | 11:39

Во вторник, 15 октября, житель областного центра Михаил прислал в рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ» снимок очередного автомобиля, владелец которого игнорирует запрет парковки на газонах.

Мужчина написал, что снимок был сделан в 18:30 на Ульяновской улице, на участке между домами № 52 и 54. Рядом пешеходная дорожка.

На фото запечатлен автомобиль ВАЗ с госномером Е308РТ/33.

«Владельцы авто уже достали парковкой на газонах. Хорошо, нет дождя. Для кого закон, непонятно», - прокомментировал Михаил.

Возможно, автовладелец, который, судя по номерам, приехал из Владимирской области, не в курсе, что в Пензе с 9 июня действует запрет на такую парковку. Нарушителям грозит штраф от 500 рублей.