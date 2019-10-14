14.10.2019 | 09:43

Житель Пензы возмутился действиями водителя «Лады-Весты», припарковавшего свой автомобиль на тротуаре в центре города.

Снимки, свидетельствующие о нарушении ПДД, бдительный горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ». По его словам, они были сделаны в пятницу, 11 октября, в 14:15.

«Как он думает и о чем, когда так паркуется?» - задался горожанин риторическим вопросом.

На присланных им фотографиях запечатлена машина с госномером Р465КТ/58, припаркованная на тротуаре около дома № 20 на улице Максима Горького.

«Остались для прохода две щели между забором и между двумя машинами. Коляска или велосипед там уже не протиснется!» - констатировал гражданин.

Согласно КоАП РФ, стоянка на тротуаре карается штрафом в размере 1 000 рублей.