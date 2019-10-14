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Автохамы | На тротуаре в центре Пензы припарковали «Ладу-Весту»

14.10.2019|09:43
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Житель Пензы возмутился действиями водителя «Лады-Весты», припарковавшего свой автомобиль на тротуаре в центре города.

Снимки, свидетельствующие о нарушении ПДД, бдительный горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ». По его словам, они были сделаны в пятницу, 11 октября, в 14:15.

«Как он думает и о чем, когда так паркуется?» - задался горожанин риторическим вопросом.

На присланных им фотографиях запечатлена машина с госномером Р465КТ/58, припаркованная на тротуаре около дома № 20 на улице Максима Горького.

«Остались для прохода две щели между забором и между двумя машинами. Коляска или велосипед там уже не протиснется!» - констатировал гражданин.

Согласно КоАП РФ, стоянка на тротуаре карается штрафом в размере 1 000 рублей.

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Гость|14.10.2019 09:55|

penzainform.ru писал(a):

Согласно КоАП РФ, стоянка на тротуаре карается штрафом в размере 1 000 рублей.
но не в Пензе

Гость|14.10.2019 09:55|

Таких водил полно!ГИБДД в Пензе нет!

Гость|14.10.2019 10:00|

Да просто с бодуна водила в понедельник, проявите снисхождение.

Гость|14.10.2019 10:04|

Гость писал(a):

Да просто с бодуна водила в понедельник, проявите снисхождение.
Прогулки пешком прекрасно отрезвляют...особенно на штрафстоянку и с оплатой штрафа.

Гость|14.10.2019 10:05|

В Пензе вообще таких штрафуют? Эвакуатор увозит машины или всем до лампочки?

Гость|14.10.2019 10:06|

Другой вопрос, что мешает поставить машину на проезжей части параллельно тротуару?

Гость|14.10.2019 10:07|

Надо больше делать фото с полной инфой (место, время, фото с разных сторон) и отправлять в ГИБДД. Тогда ублюдков станет меньше!

Гость|14.10.2019 10:07|

Гость писал(a):

что мешает поставить машину на проезжей части параллельно тротуару?
Отсутствие мозга в черепной коробке...

Гость|14.10.2019 10:09|

Бюджет Пензы может легко сильно увеличится за счёт штрафов ГИБДД, т.к. нарушение ПДД в Пензе носит массовый характер.Парковка на тротуаре это уже обычное явление для Пензы.

Гость|14.10.2019 10:15|

Этот "водятел " ,учит как парковать машины во дворе своих соседей... ха-ха

Гость|14.10.2019 10:50|

Везде понаставили знаки остановка запрещена,вот на тротуаре то и ставят, наказания нет,поэтому это и происходит.

Гость|14.10.2019 11:26|

А это он же на Росток залезал?

Имя: Гость
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