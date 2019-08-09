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Автохамы | Пензенец припарковал свой Renault Kaptur на газоне в сквере

09.08.2019|10:21
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Жительница Пензы прислала в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографию поразившей ее картины в сквере «45 меридиан».

Неизвестный горожанин не нашел лучшего места для парковки своего Renault Kaptur, чем территория зеленой зоны. Он переехал через бордюр и оставил машину на газоне.

Впрочем, как показала практика, ничего, кроме общественного порицания, в Пензе ему не грозит. Наказание за парковку на газонах в регионе введено, однако чтобы оно настигло водителя, ему должно редкостно не повезти.

Дело в том, что штрафовать нарушителей могут только районные администрации, но делают это они лишь тогда, когда сами стали свидетелями нарушения. Хотя изначально горожанам обещали, что привлекать парковщиков на газонах будут по сделанным ими фото и видео.

Так, жительница Первомайского района отправила в местную администрацию всю необходимую информацию, указав точный адрес нарушения, время съемки, марку, модель и госномер автомобиля, свои ФИО, адрес почты и приложив фотографии, но получила обескураживающий ответ: выходом на место сотрудниками администрации факт расположения автомобилей по вышеуказанному адресу не выявлен, владельца вышеуказанного автомобиля установить не представилось возможным.

Неудивительно, что с 9 июля и до конца месяца привлекли к ответственности за размещение машин на газонах всего 19 горожан, притом что нарушителей в Пензе больше в десятки раз.

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Гость|09.08.2019 10:46|

Рено Сартир. Насрать в него.

Гость|09.08.2019 10:50|

Корень проблемы заключается в абсолютном отрыве автомобилистов от окружающей реальности. Они создали свою реальность и живут в ней. Как секта.

Гость|09.08.2019 10:52|

Деньги лучше бы водятел потратил на мозги, а не на покупку железа. Машина теперь есть, а вот с мозгами видно большая проблема

Гость|09.08.2019 10:53|

Деньки из бюджета по проекту Комфортная городска среда и БКИД надо тратить не только на установку бордюров, но и на обустройство новых бесплатных парковочных мест в городе.

Гость|09.08.2019 10:55|

penzainform.ru писал(a):

в сквере «45 меридиан».
Пусть вернут фонтан и уберут свой арт-выброс.

Гость|09.08.2019 11:14|

Гость писал(a):

обустройство новых бесплатных парковочных мест в городе.
Во-первых, все парковки в городе должны быть исключительно платными. В том числе дворовые. Это аксиома. Во-вторых, в городе Пензе отсутствуют места для парковок, и присутствует переизбыток личных автомобилей. Проблема эта решается уменьшением количества личного автотранспорта, а не созданием всё новых и новых парковок. Создавать в Пензе парковки, значит пускать под нож все газоны, скверы, зелёные зоны, парки, различные досуговые и игровые площадки, вырубать деревья и уничтожать клумбы и палисадники. Всё это сделает Пензу мёртвым городом. В-третьих, вы видимо и есть тот самый автомобилист, который абсолютно потерял связь с окружающей действительностью и, по сути, в любом клочке земли и асфальта видит лишь место для автомобиля.

Гость|09.08.2019 11:17|

Гость писал(a):

Деньки из бюджета по проекту Комфортная городска среда и БКИД надо тратить не только на установку бордюров, но и на обустройство новых бесплатных парковочных мест в городе.
Правда? На месте сквера надо парковку сделать?

Гость|09.08.2019 11:17|

Правильно и сделал, что встал там. Удобно же. Наказания нет.

Гость|09.08.2019 11:18|

Гость писал(a):

Во-первых, все парковки в городе должны быть исключительно платными. В том числе дворовые. Это аксиома
Это твое личное мнение. Ты дурак. Было бы не плохо за проход по тротуару с тебя деньги брать.

Гость|09.08.2019 11:19|

все правильно сделал!

Нет парковок - ставлю на газон.

А самки-операторши идут лесом!

Гость|09.08.2019 11:19|

Где тут те нытики, которые ныли в другой теме, что нет парковок? Неужели не нашлось места на Кулакова?

Но оказывается, что жоповозники даже несколько метров не могут пройти пешком. Им везде подавай парковку. Наказание нужно ужесточать, предельно ужесточать. Живут они в обществе, но негласных законов не соблюдают. Поэтому только штрафы.

Гость|09.08.2019 11:20|

Гость писал(a):

Деньги лучше бы водятел потратил на мозги, а не на покупку железа.
ты видимо без машины, а мозги тебе протухшие продали!

Гость|09.08.2019 11:20|

Гость писал(a):

Это твое личное мнение. Ты дурак. Было бы не плохо за проход по тротуару с тебя деньги брать.
Дурак это ты, если сравниваешь тротуар, по которому постоянно ходят сотни людей, с парковкой, на которой целый день стоит одно корыто. За недвижимость и так все платят.

Гость|09.08.2019 11:21|

Гость писал(a):

Но оказывается, что жоповозники даже несколько метров не могут пройти пешком.
не для того я машину купил, чтобы пешком ходить.

Пусть нищета пешком ходит и на автобусах ездит. Буду ставить где мне удобно и какать на мнение лимиты!

Гость|09.08.2019 11:21|

Гость писал(a):

Дурак это ты, если сравниваешь тротуар, по которому постоянно ходят сотни людей, с парковкой, на которой целый день стоит одно корыто. За недвижимость и так все платят.
Где, дурак, ты увидел, что я что то вообще сравниваю. С таких дураков как ты надо брать персональный налог на тупость.

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Имя: Гость
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