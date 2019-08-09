09.08.2019 | 10:21

Жительница Пензы прислала в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографию поразившей ее картины в сквере «45 меридиан».

Неизвестный горожанин не нашел лучшего места для парковки своего Renault Kaptur, чем территория зеленой зоны. Он переехал через бордюр и оставил машину на газоне.

Впрочем, как показала практика, ничего, кроме общественного порицания, в Пензе ему не грозит. Наказание за парковку на газонах в регионе введено, однако чтобы оно настигло водителя, ему должно редкостно не повезти.

Дело в том, что штрафовать нарушителей могут только районные администрации, но делают это они лишь тогда, когда сами стали свидетелями нарушения. Хотя изначально горожанам обещали, что привлекать парковщиков на газонах будут по сделанным ими фото и видео.

Так, жительница Первомайского района отправила в местную администрацию всю необходимую информацию, указав точный адрес нарушения, время съемки, марку, модель и госномер автомобиля, свои ФИО, адрес почты и приложив фотографии, но получила обескураживающий ответ: выходом на место сотрудниками администрации факт расположения автомобилей по вышеуказанному адресу не выявлен, владельца вышеуказанного автомобиля установить не представилось возможным.

Неудивительно, что с 9 июля и до конца месяца привлекли к ответственности за размещение машин на газонах всего 19 горожан, притом что нарушителей в Пензе больше в десятки раз.