Когда менять резину, чтобы не получить штраф от ГАИ?

Вопрос от интернет-пользователя

Есть ли в России жесткое требование переобувать автомобиль на зимнюю резину? Может ли оштрафовать инспектор ГАИ, если я управляю автомобилем на летней резине? Или это просто рекомендация?

Ответ специалиста

Использование зимних шин в России не просто рекомендация, а требование законодательства. Согласно пункту 5.5 приложения № 8 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», в декабре, январе и феврале запрещена эксплуатация легковых автомобилей и легких коммерческих грузовиков без зимних шин. Зимняя резина должна быть установлена на всех колесах машины.

За езду на летней резине в зимние месяцы инспектор ГАИ может оштрафовать водителя на 500 рублей или вынести предупреждение. Основание - часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

«Если в зимние месяцы водители на своих транспортных средствах используют летние колесные шины, то в отношении них будут составлены административные материалы за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации эксплуатация транспортного средства запрещена», - пояснили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУОБДД МВД России).

Закон не обязывает менять летние шины на зимние в конце осени. Но при похолодании, гололеде и снегопаде такие покрышки могут заметно ухудшать сцепление с дорогой и увеличивать тормозной путь.

Есть и обратное правило: шипованные шины запрещено использовать летом - в июне, июле и августе. За это нарушение также предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Ограничение касается именно шипованных покрышек: нешипованные зимние шины, известные как «липучки», под этот сезонный запрет не подпадают.