Как правильно написать - вакцина или вокцина?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Осень и зима грозят гриппом и простудой - нужно укреплять иммунитет. Чтобы не было эпидемии, медики призывают пройти вакцинацию. А что это такое и как правильно написать слово: вакцина или вокцина?

Пройти вакцинацию по-русски значит «сделать прививку» - от гриппа и других инфекций. Слово пишется через букву «а».

Сегодня в широкое употребление вошло множество медицинских терминов, и среди них вакцинация – профилактическая (или предупредительная) мера для укрепления иммунитета, против распространения инфекций.

Во время вакцинации в организм человека вводят особый препарат - вакцину. Это слово с латинским корнем было заимствовано из французского языка во второй половине XIX века, когда медицина наконец нашла способ предотвращать массовое распространение страшных инфекций.

Первую вакцину против оспы изготавливали из коровьих оспинок. Поэтому название препарату дала именно корова: по-латыни vaccina буквально означает «коровья», а само животное называется vacca.

Так что латинская корова vacca поможет проверить и написать грамотно гласную букву «а» в словах «вакцина» и «вакцинация».