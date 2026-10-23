Как правильно просушить зонт после дождя?

Вопрос от интернет-пользователя

Всегда сушу зонт в раскрытом виде. Насколько это плохо для него? Пока вроде страшных последствий не замечал.

Ответ специалиста Роскачества

После прогулки под дождем зонт лучше повесить куполом вниз в сложенном, но не плотно свернутом виде и оставить его высыхать так.

Если постоянно сушить зонт полностью раскрытым, ткань со временем может начать быстрее изнашиваться. А если его прятать влажным в чехол, то есть риск появления неприятного запаха.

Чтобы зонт прослужил дольше, за ним нужен небольшой уход. Так, полезно будет осторожно промыть его под душем с мягким шампунем, а ручку протереть салфеткой.