Вопрос от интернет-пользователя

Что делать, если утром не хочется вставать на работу? Тяжело заставить себя подняться с постели. И лень, и упадок сил. Пыталась ложиться раньше, но ситуацию это не меняет. Есть ли какие-то действенные способы чувствовать утром себя бодрой?

Ответ специалиста

Тяжелый подъем по утрам не всегда связан с ленью. Иногда организму не хватает полноценного отдыха, а иногда причинами становятся сбитый режим сна, хронический стресс или переутомление. Поэтому, если даже после раннего отхода ко сну просыпаться по-прежнему трудно, стоит обратить внимание не только на продолжительность сна, но и на его качество.

Взрослому человеку обычно требуется от 7 до 9 часов сна в сутки. Однако универсальной цифры, подходящей абсолютно всем, нет. Важно учитывать индивидуальные потребности организма и то, насколько хорошо удается восстановиться за ночь. Если человек регулярно спит меньше необходимого, накопившийся дефицит сна может проявляться постоянной сонливостью, раздражительностью и снижением работоспособности в первой половине дня.

Первый шаг к бодрому утру - наладить режим. Желательно ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время, в том числе в выходные. Если в будни подниматься рано, а в субботу и воскресенье спать до полудня, организму сложнее поддерживать стабильный ритм.

Не менее важно готовиться ко сну заранее. За час до отдыха стоит уменьшить яркость освещения в комнате, отложить телефон. Спальню желательно проветривать на ночь.

Утром не стоит надолго откладывать сигнал будильника. Несколько дополнительных минут сна с повторными пробуждениями не помогают почувствовать себя лучше. Рекомендуется поставить будильник на время, когда действительно необходимо вставать, и после пробуждения включить свет или открыть шторы. Естественное освещение помогает организму перестроиться на дневной режим.

Еще один способ быстрее проснуться - немного подвигаться. Несколько минут легкой разминки, спокойная ходьба или простые упражнения помогают постепенно перейти от сна к активности.

Отдельного внимания заслуживает эмоциональное состояние. Если работа вызывает постоянное напряжение, а мысли о предстоящем дне портят настроение еще до подъема с постели, причиной могут быть переутомление или эмоциональное выгорание. В таком случае полезно оценить нагрузку, по возможности восстановить баланс между работой и отдыхом и найти время для занятий, не связанных с профессиональными обязанностями.

Если привычные способы не помогают, а вставать тяжело даже после полноценного сна, не стоит списывать все на лень. Постоянная сонливость и упадок сил могут сопровождать анемию, нарушения работы щитовидной железы, сахарный диабет, апноэ сна и другие состояния. На качество отдыха также влияют некоторые лекарства и эмоциональные расстройства.

Обратиться к терапевту стоит, если усталость сохраняется несколько недель, мешает повседневной жизни или сопровождается другими симптомами. Например, поводом для консультации могут стать выраженная дневная сонливость, громкий храп с остановками дыхания, необъяснимое изменение веса или стойкое снижение настроения. Врач оценит возможные причины и при необходимости назначит обследование.