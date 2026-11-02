Как правильно - принЯлся, прИнялся или принялсЯ?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Рано поднялся и за дело принЯлся. Или прИнялся? А может быть, принялсЯ? Как правильно поставить ударение?

Нормы ударения всегда уточняем по словарю. Находим глагол «приняться»: в прошедшем времени - принялсЯ, ударение на последний слог, это строгая норма. Словари допускают в непринужденном общении «принЯлся», но предупреждают: не прИнялся - это распространенная ошибка.

Еще несколько глаголов с -СЯ вызывают трудности. Запомним: в прошедшем времени ударение всегда падает на последний слог у глаголов: началсЯ, нанялсЯ, занялсЯ.

Правильно: началсЯ рабочий день (не нАчался, это ошибка); не нАнялся, а нанялсЯ на работу; не зАнялся, а занялсЯ делом.

Легко запомнить: у глаголов «начаться», «наняться», «приняться», «заняться» в прошедшем времени ударение только на последний слог - и в женском, и в среднем роде, и во множественном числе тоже.

Итак, занялИсь изучением, принялИсь учить - и выучили нормы, чтобы говорить грамотно!