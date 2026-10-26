Что значит выражение «разрубить гордиев узел»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда говорят: «Придется разрубить гордиев узел». А что это значит?

Выражение «гордиев узел» возникло из античной легенды. Когда-то жители древнего царства Фригии обратились к верховному жрецу с вопросом, кто должен стать их царем. Оракул посоветовал избрать первого человека с телегой, которого они встретят по дороге к храму Зевса. Этим человеком оказался простой земледелец Гордий.

Он и стал царем, а телегу, благодаря которой так изменилась его судьба, поставил в храме Зевса и накрепко привязал к ней ярмо очень хитрым узлом. Так и появилось выражение гордиев узел, то есть запутанное дело, сложное сплетение обстоятельств.

Оракул сделал еще одно предсказание: тот, кто развяжет гордиев узел, станет властелином всего мира. Великий полководец Александр Македонский попытался его распутать, а когда это не получилось, он выхватил меч и разрубил узел.

С тех пор оборот «разрубить гордиев узел» значит «решительно действовать в запутанных обстоятельствах», «смело решить сложную проблему». Будем говорить грамотно и выразительно!