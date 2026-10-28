Что значит выражение «расчистить авгиевы конюшни»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Дома ли пора делать уборку, на работе ли накопились дела - говорят: придется расчищать авгиевы конюшни. А что это значит?

Устойчивый оборот «авгиевы конюшни» пришел во многие современные языки из древнегреческих мифов - тех, которые посвящены подвигам Геракла. Как известно, герой совершил их 12. Шестой по счету - помощь, которую он оказал царю Элиды Авгию.

Авгий был страстным любителем лошадей, которых насчитывалось у него три тысячи. Однако желающих убирать огромные конюшни, вероятно, не нашлось, и за тридцать лет они заросли навозом под самые крыши.

Когда Геракл нанялся на службу к Авгию, ему было поручено очистить эти конюшни. Герой проявил смекалку: он разобрал стену и, обладая сказочной силой, отвел в ворота русло реки. Бурный поток смыл оттуда всю накопленную за тридцать лет грязь, и авгиевы конюшни очистились.

С тех пор выражение «авгиевы конюшни» стали использовать иносказательно. Оно означает сегодня любое очень грязное помещение, а также сильную запущенность, беспорядок в делах.

Будем говорить грамотно и выразительно!