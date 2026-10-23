Как правильно: терминал или терменал?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Чтобы записаться к врачу, на прием в официальное учреждение или совершить платеж, мы все чаще пользуемся терминалом. А как пишется это слово: термИнал или термЕнал? Что это такое?

Конечно, правильно писать слово следует через И. Терминал происходит от латинского terminalis, что значит «конечный». У современного слова несколько значений, и все они сохраняют часть исходного.

Сначала терминалом называли хранилище в порту - конечную точку, куда выгружали и где распределяли товары, привезенные на судах из далеких стран. И сейчас терминал - грузовая часть порта.

Позже терминал появился в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. Это пункт посадки-высадки пассажиров. Предъявил билет, сдал багаж - прошел в терминал, конечную точку перед отбытием.

Развитие информационных технологий подарило нам еще один терминал - специальное устройство для общения с электронной системой. Это точка, которая позволяет обмениваться данными на расстоянии. Подошел к терминалу в поликлинике, библиотеке - записался в очередь.

Чтобы оплатить мобильную связь, заплатить за квартиру, необязательно сегодня бежать в банк - воспользуемся банкоматом. Так мы уже привыкли сокращенно называть банковский автомат. Он тоже разновидность терминала.

Понимать значения слов - значит говорить грамотно!