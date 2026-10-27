Зачем красную икру замораживают перед Новым годом?

Вопрос от интернет-пользователя

Заранее купила красную икру к Новому году, так как все говорят, что она еще подорожает из-за плохого улова. А теперь вот думаю, а не станет ли она хуже от долгого хранения? Где-то читала, что красную икру лучше замораживать, если надо долго хранить. Правда ли это и не повредит ли красной икре заморозка?

Ответ специалиста

Красную икру действительно можно замораживать, чтобы сохранить до праздника. При правильной подготовке и соблюдении температурного режима продукт способен сохранить вкус и пищевую ценность. Однако важен не только сам факт заморозки, но и то, как именно она проводится и как икра размораживается перед подачей на стол.

Если красная икра куплена в заводской упаковке, прежде всего следует изучить маркировку. На банке указывают условия и срок хранения, установленные производителем. Если до Нового года остается несколько недель или месяцев, а срок годности продукта заканчивается раньше, рассчитывать только на хранение в холодильнике не стоит.

Согласно рекомендациям Роскачества, при соблюдении технологии заморозка помогает замедлить процессы порчи продукта.

Важно, чтобы икра изначально была качественной, а условия хранения не нарушались. Если упаковка уже открыта или икру нужно разделить на порции, ее можно переложить в чистые герметичные контейнеры, предназначенные для пищевых продуктов и замораживания. Это позволит доставать необходимое количество, не размораживая весь запас сразу.

Стеклянную тару можно использовать только в том случае, если она рассчитана на замораживание и оставлено место для возможного расширения содержимого.

Для длительного хранения в морозильной камере поддерживают температуру не выше минус 18 градусов.

При правильном замораживании и медленном размораживании красная икра может практически не потерять своих вкусовых качеств. Однако результат зависит от исходного состояния продукта и соблюдения технологии. Если температура в морозилке постоянно меняется, а икру несколько раз замораживают и размораживают, икринки могут повреждаться, становиться мягкими и выделять больше жидкости.

После размораживания икру необходимо хранить в холодильнике и употребить в соответствии с рекомендациями производителя. Если продукт открыт больше суток, его лучше переложить из жестяной банки в чистую стеклянную или пластиковую емкость с плотной крышкой. Роспотребнадзор рекомендует хранить открытую икру в холодильнике не более трех суток при температуре около плюс 4 градусов.