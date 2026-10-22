Почему стирка при 40 градусах дороже, чем при 30?

Вопрос от интернет-пользователя

Я всю жизнь стираю на 40 градусах. Если загрязнение сильное, то на 60 градусах. А тут недавно прочитал, что особой разницы между 30 и 40 градусами нет. Якобы даже при 30 градусах больше экономии порошка, воды и электроэнергии. Так ли это?

Ответ специалиста

В большинстве случаев стирать при 30 градусах действительно достаточно. Современные стиральные машины и моющие средства рассчитаны на работу при сравнительно низких температурах. Поэтому привычка запускать каждую стирку на 40 градусах не всегда оправданна, ведь электричества действительно уходит больше. Основная экономия связана с нагревом воды. Чем выше температура, тем больше электроэнергии требуется машине.

Температура 30 градусов подходит для повседневной одежды без сильных загрязнений: футболок, блузок, рубашек, брюк и вещей из деликатных тканей, если это допускает маркировка на ярлыке. Такой режим помогает бережнее обращаться с материалом, уменьшает риск усадки и выцветания. Многие современные порошки, гели и капсулы содержат компоненты, которые эффективно удаляют загрязнения при невысокой температуре.

Стирка при 40 градусах может оказаться предпочтительнее для вещей с заметными загрязнениями, жирными следами и въевшимися пятнами. Но и здесь многое зависит от ткани, типа загрязнения и моющего средства. Иногда предварительное замачивание или обработка пятна дает лучший результат, чем простое повышение температуры.

Режим 60 градусов стоит выбирать, когда он предусмотрен производителем одежды и действительно необходим для конкретной задачи. Например, такая температура может подойти для полотенец, постельного белья и некоторых хлопчатобумажных изделий. Однако далеко не все ткани выдерживают подобный нагрев: цветные вещи могут выцветать, а некоторые материалы - деформироваться.

Переход с 40 на 30 градусов не означает, что порошка автоматически потребуется меньше. Его расход определяют прежде всего степень загрязнения белья, объем загрузки, жесткость воды и инструкция на упаковке. Расход воды также зависит от конкретной стиральной машины и программы. Более низкая температура сама по себе не гарантирует уменьшения ее количества.

Способ снизить расходы - запускать машину с полной, но не чрезмерной загрузкой и использовать экономичную программу, если она подходит для белья. Экорежим может длиться дольше обычного, но при этом расходовать меньше электроэнергии и воды.