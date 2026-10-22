Откуда появляются ошибки в счетах за ЖКУ?

Вопрос от интернет-пользователя

Как положено, в начале октября пришли квитанции за коммунальные услуги. Мы в шоке от цифр! Похоже, нам неправильно насчитали. Откуда берутся ошибки и что с этим делать?

Ответ специалиста

Причин для ошибок в счетах за ЖКУ может быть множество, рассказали в Центре управления регионом. Одна из них - передача некорректных показаний, довольно распространенный промах жильцов.

На начисления влияет также срок поверки приборов учета. Когда он истекает, плату в первые 3 месяца считают по среднемесячному объему потребления за полгода, потом - по общим нормативам с повышающими коэффициентами.

Не исключено также, что сами жильцы пропустили информацию об изменении тарифов. К примеру, в Пензенской области с 1 октября средний индекс повышения платы за коммунальные услуги установлен на уровне 9,7%.

Наконец, ошибки в квитанциях могут оказаться результатом технического сбоя со стороны снабжающей организации. А еще в учет не всегда попадают льготы, полагающиеся абонентам.

При обнаружении ошибок в начислениях плательщикам нужно обратиться в региональное минЖКХ: онлайн - через ГИС или платформу обратной связи; лично - в МФЦ или непосредственно в ведомство (ул. Московская, 110).

К официальному заявлению необходимо приложить квитанции об оплате и сведения, подтверждающие личность.