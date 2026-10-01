Зачем в воду для мытья полов добавляют гель для стирки?

Вопрос от интернет-пользователя

В последнее время часто слышу, что при мытье полов в обычную воду в ведро рекомендуют добавлять чуть-чуть геля для стирки. Действительно это помогает в борьбе с пылью?

Ответ специалиста

Добавление геля для стирки в воду для мытья полов стало настоящим трендом еще несколько лет назад. Метод действительно обоснован, однако при его использовании важно соблюдать правильную дозировку и учитывать тип напольного покрытия.

Главный секрет эффективности этого лайфхака кроется в составе гелей для стирки. В отличие от обычного мыла, жидкие моющие средства содержат поверхностно-активные вещества (ПАВ) и антистатические компоненты. Именно они снижают статическое электричество на поверхности ламината, линолеума или плитки. Благодаря этому пыль перестает «примагничиваться» к полу и значительно дольше не оседает обратно, что позволяет сохранить чистоту в доме на более длительный срок.

Кроме того, гели для стирки эффективно растворяют жировые и въевшиеся загрязнения, с которыми обычная вода не справится. Дополнительным бонусом становится приятный и стойкий аромат свежести, который сохраняется в помещении дольше, чем при использовании специализированных средств для мытья полов.

Однако есть важные нюансы, которые следует знать и учитывать.

Строгая дозировка. На стандартное 10-литровое ведро воды требуется буквально половина чайной ложки (или пара капель) геля. Если превысить норму, на полу образуется обильная пена, а после высыхания останутся липкие разводы, которые, наоборот, станут активно притягивать грязь и мусор.

Тип покрытия. Метод идеально подходит для кафельной плитки, линолеума и керамогранита. Если у вас уложен паркет или негерметичный ламинат, влажная уборка с любыми концентрированными ПАВ должна быть максимально осторожной - швабру необходимо тщательно отжимать.

Смывание не требуется. При правильной (минимальной) дозировке еще раз протирать пол чистой водой не нужно.