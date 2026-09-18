Доехать до «Буртас» или «Буртасов» - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

На остановке спрашивают, как доехать до «Буртас». Но, может, нужно говорить «до «БуртасОВ»? Как правильно?

Буртасы, как объясняет большой энциклопедический словарь, это народ, который жил когда-то вдоль правого берега средней и нижней Волги и даже недалеко от Суры на территории современной Пензенской области. Дворец спорта «Буртасы» в Пензе получил название в память о нем.

Узнали о буртасах из сочинений арабских писателей IX века. Однако до сих пор точно не установлено, на каком языке они говорили, каким богам молились. Возможно, историки со временем найдут ответ на загадку, хотя сделать это непросто.

Буртасы как общность давно исчезли, растворились, перемешались с другими народами: половцами, мордвой, татарами и др.

А склоняется слово «буртасы» по аналогии со старинным этнонимом «тунгусы»: о тунгусАх - о буртасАХ, тунгусАМ - буртасАм, нет тунгусОВ - нет буртасОВ.

Значит, «до «Буртас» – неверно. Правильно будет спросить, как доехать до «БуртасОВ».

Будем выражать мысли точно и говорить грамотно!