Невооруженным взглядом или глазом?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Как ты не замечаешь? - говорят иногда, - ведь это видно невооруженным взглядом». Или точнее сказать «невооруженным глазом»? Как правильно?

«Видно невооруженным взглядом» говорить не стоит - в таком виде выражение звучит некорректно. Взгляд нельзя вооружить, слово означает направленность глаз на кого-то или на что-то.

Направил глаза один раз, т. е. взглянул, и влюбился - возникла любовь с первого взгляда. «На первый взгляд» - первое впечатление. «Как на твой взгляд?» - спрашивают, когда интересуются мнением собеседника.

А вот глаз как орган зрения вооружить можно. Любой оптический прибор (очки, лупа, микроскоп или телескоп) позволить посмотреть на то, что не было видно невооруженным глазом - так правильно звучит устойчивый оборот. В переносном смысле он означает «видно легко, без усилий, без пристального внимания».

Людей, которые соблюдают языковые нормы, тоже видно невооруженным глазом. Будем говорить грамотно!