Как слово «консервировать» связано с консерваторией?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Собрали с грядок урожай и консервируют овощи и фрукты. Что значит «консервировать»?

Консервируя, получают консервы. Эти слова попали в русский язык через немецкий, французский, итальянский, а восходят к латыни.

Латинский корень -servo- значил «хранить, спасать», а приставка con- равна по значению русской «со-». То есть консервировать - буквально «сохранять, защищать».

Шутка о том, что консервы хранятся в консерватории, имеет объяснение через языковые связи.

В Италии консерваторией называли приют для сирот: их тоже «сохраняли» от голода и холода и обучали разным ремеслам, а с XVII века - преимущественно музыке. Со временем под консерваторией стали понимать высшее музыкальное учебное заведение.

А проверить правописание слова поможет родственное «консерватор» (то есть хранитель). Так называют человека, который стремится сохранять прежние, иногда устаревшие представления о чем угодно: общественном устройстве, традициях, манерах, моде и т. д.

Иными словами, консерватор - хранитель прошлого. Будем консервативны в соблюдении языковых норм, чтобы говорить грамотно!