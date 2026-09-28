Как правильно - тРАфарет или тАРфарет?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Реклама предлагает купить шаблоны и тарфареты. Странное слово «тарфарет» - возможно, правильно все-таки «тРАфарет»?

Правильно не «тар-», а «тРАфарет». Это такое приспособление, с помощью которого можно наносить на поверхность буквы, цифры и другие знаки, чтобы получилось ровно. Если нет умения рисовать, можно взять трафарет (пластину с отверстиями), нанести краску - получится картинка.

Слово пришло в русский язык из итальянского в первой половине XIX века. По-русски пишется с двумя А, как итальянское trafaretto. А восходит оно к латинскому глаголу foro («сверлить, делать отверстия»).

Латинское transforo буквально означает «пробивать, просверлить, проколоть» - корень trans в нем переводится как «через, насквозь». В русском, как и в итальянском, С исчезла, но правописание через А осталось.

В родственном «перфоратор» сохранилась О. Perforo по-латыни - «буравить», и инструмент как раз помогает просверлить или пробить, к примеру, стену, когда идет стройка или ремонт.

Будем различать правописание слов «трАфАрет» и «перфОратор», чтобы говорить и писать грамотно!