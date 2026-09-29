Продают ли в магазине кормовой картофель и опасен ли он?

Вопрос от интернет-пользователя

В интернете запустили байку, что в магазине можно встретить кормовой картофель и якобы он опасен для человека. Это правда, что его могут продавать в обычном продуктовом магазине? И действительно ли он вреден?

Ответ специалиста

Слухи о том, что на прилавках супермаркетов под видом обычного картофеля продается технический или кормовой, периодически всплывают в социальных сетях. Вокруг этой темы в последние годы сложилось множество мифов, которые не имеют ничего общего с реальной практикой розничной торговли.

В сетевом ритейле и продуктовых магазинах кормового картофеля быть не может. Разделение сортов на столовые (для людей), кормовые или технические (для скота и производства крахмала/спирта соответственно) строго регулируется ГОСТом и фитосанитарными нормами.

То, что покупатели принимают за кормовые клубни, - это крупный, жесткий или деформированный картофель, некондиционный. Он становится таким из-за особенностей урожая, погодных условий или неправильного хранения.

Единственное место, где в теории можно встретить кормовой картофель, - рынок. Но и там шанс купить «овощ для скота» крайне низок.

Кормовой картофель небезопасен лишь в одном случае - если в нем превышено содержание соланина. Соланин - это природный ядовитый гликозид, который вырабатывается в клубнях при длительном нахождении на свету (от этого картошка зеленеет). В технических сортах его уровень может быть выше, так как для кормления скота это менее критично.

Однако с точки зрения химического состава кормовые сорта отличаются от столовых главным образом высоким содержанием крахмала и сухих веществ, а также более грубой кожурой. Если человек случайно съест кормовой картофель (например, сваренный или запеченный), отравления не произойдет. Но овощ будет жестким, водянистым или, наоборот, чрезмерно сухим и невкусным.