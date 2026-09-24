Как правильно утеплить пластиковые окна?

Вопрос от интернет-пользователя

Слышала, что пластиковые окна тоже нужно утеплять, но не совсем понимаю зачем. Я специально поменяла деревянные рамы на пластиковые. Щелей теперь нигде нет. Все герметично, вроде не дует.

Ответ специалиста

Пластиковые окна действительно помогают сохранить тепло в квартире, но считать их безусловной защитой не стоит.

Если возле окна чувствуется холодный воздух, сначала нужно найти источник проблемы. Простая проверка рукой помогает найти место, где появляется сквозняк. Более точно направление потока можно определить с помощью пламени от спички или зажигалки.

Холодный воздух может проникать через разные участки оконной конструкции. Одна из распространенных причин - недостаточный прижим створки к раме. В этом случае проблема связана не с самим стеклопакетом, а с фурнитурой или ее настройкой.

Другой вариант - изношенный или загрязненный резиновый уплотнитель. От его состояния напрямую зависит герметичность окна. Со временем резина может становиться жесткой, деформироваться и хуже прилегать к раме. Производители рекомендуют регулярно очищать уплотнитель и обрабатывать его специальным средством для сохранения эластичности.

Особенно внимательно стоит осмотреть уплотнитель перед зимой. На нем не должно быть строительных остатков и загрязнений, мешающих плотному закрытию створки. Если резина повреждена или потеряла эластичность, силиконовая смазка проблему уже не решит - потребуется замена.

У некоторых окон предусмотрена регулировка прижима створки. Она позволяет изменить положение специальных элементов фурнитуры и сделать прилегание плотнее. Однако универсального правила «повернуть все эксцентрики по часовой стрелке до упора» для окон нет: конструкция и механизм регулировки могут отличаться.

Чрезмерно затягивать прижим без необходимости не стоит. Слишком сильное давление на уплотнитель способно ускорить его износ. Если створка закрывается нормально и сквозняка нет, специальная «зимняя настройка» может вообще не потребоваться.

Когда сквозняк появляется не между створкой и рамой, а непосредственно по краю окна, причина может крыться в монтажном шве. В таком случае регулировка фурнитуры или обработка резинового уплотнителя не устранит проблему. Повреждения монтажной пены, плохо выполненная герметизация или нарушение конструкции шва могут стать причиной проникновения холодного воздуха.

Если проблема обнаружена зимой, полноценный ремонт приходится отложить до подходящих погодных условий. Но при выраженном продувании затягивать не стоит. Можно временно пройти щели внутри квартиры космофеном.