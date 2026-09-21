Купил в «КоллажЕ» или в «КоллАже» - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Где купил?» - спрашивают пензенцы и получают ответ: «В «КоллажЕ». А может, правильно «в «КоллАже»? Как поставить ударение?

Французское слово «коллаж» буквально означает «приклеивание» или «наклеивание». В начале ХХ века художники искали новые формы изобразительного искусства и придумали для создания картин использовать разные материалы: кусочки обоев, тканей разного цвета и фактуры, обрывки газет, фотографий, щепки и т. п. Их наклеивали на холст или другую основу.

Так из разрозненных элементов рождалось цельное произведение искусства - коллаж. Позже технический прием стали применять и в других сферах.

Торговые центры во многих городах не случайно получили название «Коллаж»: они объединяют много разных отделов и магазинов под одной крышей.

Как многие заимствованные, слово при склонении сохраняет ударение (как «пассаж»): подошел к «ПассАжу» или «КоллАжу», доехал до «ПассАжа» либо «КоллАжа», встретиться у «ПассАжа» и у «КоллАжа».

Поэтому строгая норма только одна: купил не «в «КоллажЕ», а «в «КоллАже». Будем правильно ставить ударения и говорить грамотно!